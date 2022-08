Disney+ zdražuje a zavádí reklamy

Současná ekonomická situace ve světě nutí mnohé společnosti zdražovat a nejinak je tomu v případě Disney a jeho služby Disney+. U té totiž bylo dnes v noci oznámeno výrazné zdražení o celých 38 % a to ze 7,99 dolarů na 10,99 dolarů. Přestože se zdražení týká zatím jen USA, je zřejmě jen otázkou času, kdy dorazí zdražování i do dalších částí světa, jelikož inflace trápí prakticky všechny země. Disney tak svým způsobem navázalo na Netflix, který ohlásil zdražování na začátku letoška.

Navýšení ceny, která by v přepočtu na koruny vycházela nově zhruba na 260 Kč měsíčně, však není jedinou novinkou, které se Disney rozhodlo oznámit. Představilo totiž rovněž zbrusu nový typ předplatného, ve kterém jsou začleněny reklamy, přičemž to má vycházet na 7,99 dolarů (tedy původní cenu předplatného bez reklam, což by u nás znamenalo 199 Kč měsíčně) a spuštěno má být ve čtvrtek 8. prosince. Zda plánuje zavedení předplatného s reklamami celosvětově sice společnost neoznámila, dá se nicméně očekávat, že se tak výhledově stane. Pro Disney se totiž jedná o velmi zajímavý byznysový model, který mu může do budoucna velmi pomoci.

Na rozdíl od Netflixu může být nicméně Disney z hlediska počtu předplatitelů více než spokojené. Zatímco Netflixu totiž v poslední době předplatitelé klesají, Disney si za poslední čtvrtletí polepšilo o krásných 14,4 milionů nových diváků. Lví podíl na tom má nicméně fakt, že byla služba spuštěna ve spoustě nových zemí v čele s Českou republikou, takže je jasné, že příliv nových uživatelů byl nezadržitelný. To Netflix již “jede” celosvětově dlouhodobě, takže se na podobné vzpruhy spoléhat nemůže.