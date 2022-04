Netflix v krizi: Poprvé za 10 let mu klesl počet diváků, akcie strmě padají

Zlatá éra Netflixu je možná u svého konce. S útlumem pandemie COVID-19, která uvěznila miliardy lidí po celém světě doma, a narůstajícími cenami energií či obecně potřeb pro běžný život se totiž právě předplatných služeb v čele s Netflixem začíná zbavovat čím dál více lidí. A když k tomu navíc přičteme ty, kteří sdílí jeden účet s vícero lidmi, čímž se ke službě dostávají za výrazně nižší cenu, znamená to jediné – velký problém pro tohoto streamovacího giganta.

Netflix včera při oznamování finančních výsledků za uplynulé čtvrtletí svým akcionářům přiznal, že poprvé za více než deset let ztratil předplatitele. Nejedná se přitom o ztrátu zanedbatelnou – od služby se totiž odvrátilo více než 200 000 diváků, přičemž Netflix otevřeně přiznal, že ztráty budou pravděpodobně pokračovat i nadále. Na obhajobu služby se sice sluší dodat, že velký podíl na propadu služby má například odstřižení Ruska, ve kterém Netflix využívalo na 700 000 lidí, avšak rozhodně se nejedná o problém jediný. Například v USA a Kanadě měl Netflix přijít o 600 000 diváků jen kvůli změnám cen, s čímž sice firma počítala, avšak i přesto nepotěšila. Velký odliv zažívá ale třeba i ve Velké Británii, ve které domácnosti za první tři měsíce tohoto roku zrušily dle dostupných informací neuvěřitelných 1,5 milionu předplatných služeb, mezi kterými byl samozřejmě i Netflix. Důvod je přitom zcela prostý – snaha ušetřit.

Zatímco některé faktory ztráty zákazníků Netflix není příliš schopen ovlivnit, jiné má ve svých rukou a jak se zdá, hodlá se s nimi co nejdříve poprat. Řeč je konkrétně o sdílení účtů mezi lidmi, kteří na to podle podmínek služby nemají nárok a tedy jí svým způsobem připravují o peníze. Sdílení účtů, které není v souladu s podmínkami Netflixu, údajně využívá více než 100 milionů domácností, které nejsou tím pádem vůbec monetizovány, jelikož maximálně přispívají zakladateli předplatného za svou část služby. Netflix nicméně již testuje ve světě omezení, která by měla se sdílením účtů zatočit. Zavést by se měly konkrétně nové poplatky za sdílení účtů a pravděpodobně i nové zámky zamezující sdílení bez jejich zaplacení. Kdy však novinku Netflix zavede je v současnosti ve hvězdách.

Právě nejasná budoucnost Netflixu je pro akcionáře obrovským strašákem, což se ostatně projevuje už nyní na hodnotě akcií. Ty by totiž měly padnout na zhruba 260 dolarů a to zhruba ze 350 dolarů za kus, což je vzhledem k velikosti Netflixu a jeho historii skoro až neuvěřitelné. I proto se v současnosti objevují otázky ohledně toho, jak se tento propad podepíše na fungování služby jako takové, respektive na obsahu, který na ní bude dostupný. Právě ten je totiž ve výsledku klíčovou, avšak na druhou stranu i velmi drahou složkou podnikání této firmy. Jeho omezení by tedy na jednu stranu přineslo úspory, na druhou však také možná další odliv diváků, kteří by zkrátka už neměli tolik zajímavého obsahu ke sledování. Na podobné úvahy je nicméně zatím čas.