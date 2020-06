Skrytý trik, díky kterému najdete snadno na Netflixu veškeré filmy a seriály s českým dabingem

Vzpomínáte si na chvíli, kdy byla v České republice oficiálně uvedena do provozu streamovací služba Netflix? V samých počátcích jsme si o titulcích – natož českém dabingu – u většiny obsahu mohli nechat jenom zdát. Postupem času jsme se s češtinou mohli na Netfixu setkávat čím dál častěji, a popularita této služby stále narůstala. Podle ohlasů uživatelů na sociálních sítích nebo v komentářích pod příslušnými články se Netflix těší větší popularitě než HBO GO nebo  TV+.

Na Netflixu stále narůstá bohatá nabídka filmů i seriálů všech možných žánrů, a kromě filmů české provenience si můžete český dabing vychutnat i u některých titulů zahraniční tvorby. Pokud ale z jakéhokoliv důvodu chcete sledovat obsah výhradně s českým dabingem, může být na první pohled těžké zjistit, které filmy a seriály ho nabízí. Domovská stránka Netflixu obvykle nenabízí žádné viditelné údaje o jazyku titulků či dabingu, takže uživatelům nezbývá nic jiného, než si vybraný titul pustit, kliknout v pravém dolním rohu na symbol titulků a poté teprve zjistit, zda je dostupný dabing. Netflix také nabízí poměrně chytré vyhledávání, takže pokud do vyhledávacího pole zadáte výraz „Audio in Czech“, ukáží se vám nějaké tituly – naše osobní zkušenost je ale taková, že tento způsob vám nemůže stoprocentně zaručit nalezení veškerého česky dabovaného obsahu. Existuje ale ještě jedna možnost – stačí zadat do adresního řádku webového prohlížeče tuto adresu – zobrazí se vám všechny česky dabované tituly. S pomocí rozbalovacích nabídek pod adresou můžete nastavit vyhledání titulků v konkrétním jazyce a nastavit způsob řazení.