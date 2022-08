Netflixu unikla cena předplatného s reklamami

Tím, že se chystají nové, vyšší ceny se Netflix netají už nějakou tu dobu. Stejně tak se netají ani tím, že přidá také zcela nový stupeň předplatného, které bude zahrnovat sice nižší měsíční poplatek, ovšem vykoupený nutností sledovat reklamy. Doposud se však nevědělo, jakou cenu bude Netflix volit pro jednotlivé tarify, zejména pak pro ten nový, zahrnující reklamy.

Podle agentury Bloomberg, které se podařilo dostat k interním informacím Netflixu, bude nová varianta předplatného zahrnující reklamy stát mezi 7 až 9 dolary, což je poměrně vysoká částka, vzhledem k tomu, že aktuálně nejlevnější předplatné v USA stojí 9,99$. Otázkou však zůstává, v jaké kvalitě bude přehrávání v tomto tarifu dostupné, protože za dosud nejlevnější plán za oněch 9,99$ mají uživatelé možnost přehrávat si videa pouze v kvalitě 480p.

V ČR platí Evropské ceny Netflixu, které jsou výrazně levnější než ty, které si společnost účtuje v USA. Zatím co nejlevnější 480p streamování stojí v USA již zmíněných 9,99$, u nás je to 7,99€. Za druhý nejkvalitnější tarif se v USA Netflix účtuje 15,49$, zatím co v ČR za něj platíme pouze 9,99€. Tento tarif nabízí kvalitu přehrávání 1080p. Nejdražší tarif stojí v USA 19,99$, zatím co u nás „pouze“ 11,99€ a nabízí přehrávání v kvalitě 4K HDR. Na druhou stranu v USA již Netflix své ceny zvyšoval, v Evropě se k tomu teprve chystá a je otázkou, zda pak můžeme očekávat stejné ceny, jaké jsou aktuálně v USA nebo budou o něco nižší.

Ovšem pojďme zpátky k reklamám. Podle Bloombergu budou reklamy jak před, tak i během přehrávání filmů a seriálů a Netflix plánuje ukazovat čtyři minuty reklam každou hodinu. Klasické televizní stanice přitom během hodiny ukazují 10 až 20 minut reklam. Uživatelé nebudou mít možnost reklamy přeskakovat nebo přistupovat k jakýmkoli ovládacím prvkům během přehrávání reklamy. Netflix si chce zakládat na tom, aby se reklamy příliš často neopakovaly a uživatelé se dívali na co nejrozmanitější reklamy. V nejnižším předplatném bude kromě nutnosti sledovat reklamy také méně funkcí. Například nebude možné si pořady a filmy stahovat pro offline přehrávání.