YouTube chce sloučit Netflix, Disney+, HBO Max a další streamovací služby do jedné aplikace

Možná se rýsuje příchod další zajímavé služby. YouTube má dle všeho v plánu spustit online obchod pro videostreamovací služby. Společnost doufá, že nová platforma, kterou interně označuje jako „Channel Store“ a na níž má pracovat již dlouhých 18 měsíců, by mohla být dostupná už letos na podzim. V podstatě by mělo jít o přidání videostreamovacích služeb do aplikace YouTube, který by z toho měl samozřejmě nějaké provize.

Ve světě technologií se nejedná o žádný nový nápad. S podobnou záležitostí, byť trošku v pozměněné formě, by mohl přijít i Walmart, jenž by údajně rád přidal možnost sledovat videostreamovací služby do svého členského programu. Netflix se například již dohodl, že bude součástí nového správce předplatného Plus Play společnosti Verizon. Ze stran služeb jde o logický krok, neboť takto získají daleko širší možnost, jak oslovit potenciální nové předplatitele. Ovšem dle diskuzí mohou mít taková partnerství i negativní dopady. V prvé řadě jde o již zmíněné nižší příjmy. Dále může jít o menší kontrolu nad daty zákazníků, což je v dnešní době obzvlášť citlivé téma. „Přesto se stále více streamovacích služeb snaží spojit, protože to vytváří lepší zážitek pro spotřebitele a je méně pravděpodobné, že zruší předplatné,“ řekl Jeffrey Hirsch, prezident a generální ředitel společnosti Starz, která spojila svou nabídku streamování s Walt Disney Co. v Jižní Americe. Dále dodal, že jednoduchost a možnost vše mít na jednom místě je pro spotřebitele skvělá věc. Uvidíme, zda s něčím podobným YouTube skutečně dorazí. Vzhledem k četnosti používání YouTube by spojení s touto platformou mohlo být pro služby významným krokem. Jakou službu máte nejraději?