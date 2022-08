Předplaťte si Disney+ za výhodnou cenu, dokud je čas. V zahraničí už se zdražuje!

Streamovací služba Disney+ se těší ve světě velké popularitě, která navíc strmě stoupá. Vzhledem k tomu, jak kvalitní obsah na ní naleznete, se však ve výsledku není absolutně čemu divit. Ostatně, skvělým příkladem její popularity a kvality může být její nedávný vstup do Česka, který způsobil skoro až neuvěřitelný poprask, o kterém se mohlo například dříve spuštěnému HBO Max nechat jen zdát. Současná ekonomická situace ve světě však nutí Disney ke zdražování.

Je tomu jen pár dní, do Disney při oznamování finančních výsledků oficiálně oznámilo, že se chystá zvýšit ceny. Zvyšování cen se sice zatím dotkne jen USA, avšak vzhledem k tomu, v jakém stavu je z hlediska ekonomiky celý svět a že rostoucí inflace znehodnocuje částku, kterou si Disney za Disney+ účtuje, je zřejmě jen otázkou času, kdy se zdražování dostane za hranice Spojených států a začne se objevovat i jinde ve světě, tedy pravděpodobně i u nás. Zvýšení ceny předplatného přitom není zanedbatelné – cena totiž poposkočila o 38 % ze 7,99 dolarů na 10,99 dolarů, což by v Česku znamenalo při hrubém přepočtu skok z nynějších 199 Kč na zhruba 260 Kč.

Proti zdražování však lze naštěstí relativně jednoduše bojovat. Disney+ totiž v Česku i nadále nabízí dva typy předplatného – konkrétně měsíční a roční. Zatímco u měsíčního samozřejmě nelze garantovat to, že při jeho nynějším zřízení bude do budoucna ve stejné výši, u toho ročního je super, že minimálně po dobu jednoho roku zvyšování cen řešit zkrátka nemusíte. V Česku navíc vychází na 1990 Kč, což je o více než 15 % lepší cena, než kdybyste si rok předpláceli Disney+ po měsících. Pokud si tedy chcete alespoň na rok zajistit Disney+ za super cenu a zároveň se vyhnout zdražování, doporučujeme sáhnout co nejdříve po ročním předplatném a být díky němu po dobu následujících 12 měsíců v klidu. Službu si můžete předplatit přes odkaz níže.

Disney+ si můžete předplatit za stále výhodnou cenu zde