Nejlepší filmy na Disney+

K dnešnímu dni začíná v České republice další velká videostreamovací služba v podobě Disney+. Měsíční předplatné stojí 199 korun, roční předplatné 1990 korun. Na Disney+ naleznete celou řadu filmů a seriálů. Programovou nabídku v ČR Disney zveřejnilo před několika dny. Jelikož jsme zvědaví, zavítali jsme na Disney+ i my. Každý má jinou preferenci filmů. My jsme vybrali ty, které nám při prvním prohlížení nabídky padly do oka.

Disney+ si můžete předplatit zde

Star Wars

Na Disney+ pochopitelně nemůže chybět značka Star Wars. Najdete zde všech 9 filmů + například animované pořady a Rogue One. Jste-li fanoušky Star Wars, zde si přijdete na své.