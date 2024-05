Tato reklama se Applu moc nepovedla! Teď za ní čelí z mnoha stran tvrdé kritice

Úterní Apple Keynote byla jako již tradičně proložena řadou krátkých reklam, kterými se snažil Apple přiblížit produkt, který právě představil nebo se naopak představit chystal. Jednu takovou reklamu pustil krátce před představením iPadů Pro a jak se nyní s odstupem pár dní zdá, tentokrát dost možná šlápnul vedle. Na sociálních sítích se totiž kvůli ní objevuje poměrně tvrdá kritika, která reklamu, ale i svým způsobem myšlenkové pochody Applu tvrdě odsuzuje. Že nevíte, o jaké reklamě je řeč? Mrknout na ní můžete níže.

Tak co, tušíte, co lidem na reklamě vadí? Pokud hádáte, že je to nesmyslné rozbíjení věcí, pak máte z velké části pravdu. Zejména umělci kritizují Applu za to, že destrukce hudebních nástrojů a výtvarných předmětů vnímají jako svou urážku, protože reklamou kalifornský gigant údajně naznačuje, že jsou všechny tyto předměty nahraditelné iPady, což rozhodně není pravda. Poměrně zajímavá kritika se pak ozývá i z Japonska a to konkrétně kvůli šintoistické víře, která je založena mimo jiné na tom, že i předměty mají dle ní duši a proto by se s nimi mělo zacházet s úctou. A to Apple v reklamě, kdy je zlikvidoval hydraulickým lisem, rozhodně nedělal. Tentokrát tedy marketingové oddělení Applu mířilo méně přesně než jsme u něj zvyklí. Je nicméně jasné, že poprask kolem reklamy co nevidět utichne a Apple si tak bude moci v tomto směru oddychnout.