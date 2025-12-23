Zahnutý zuby nahoru i vánoční kamion: Nejznámější vánoční televizní reklamy, které miluje snad každý

Velký zahnutý zuby nahoru (Kofola)
Vánoční reklama na Kofolu, ve které se otec s malou dcerkou chystají ne úplně legálně pořídit vánoční stromek, se v našich končinách již trvale zabydlela. Někteří dokonce s nadsázkou tvrdí, že Vánoce v Čechách začínají ve chvíli, kdy se na televizních obrazovkách objeví „velký zahnutý zuby nahoru“. Hlavní aktérce byly v době natáčení pouhé tři roky, po 20 letech se do kofolácké kampaně vrátila, a to v rámci propagace projektu Cirkulka.
Vánoční kamion (Coca-cola)
Ke komerčním Vánocům neodmyslitelně patří také reklama na Coca-Colu, v níž rozsvícený vánoční kamion v typicky „kokakoláckých“ barvách projíždí krajem. Kampaň s podtitulem „Holidays are Coming“ odstartovala už v polovině devadesátých let a má přesah i do offline prostoru, kdy vánoční kamion Coca-Coly projíždí většími městy.
Falešní sobi (Vodafone)
V prosinci roku 2006 zaplavili televizi i internet falešní sobi v podobě čivav s nasazenými sobími parohy. Ve spotech jim zdatně sekundoval Petr Čtvrtníček s nezaměnitelným pohupováním v kolenou a ve vestičce s kosočtvercovým vzorem. Reklama lákala mimo jiné na víkendové SMS zdarma pro nové i stávající zákazníky Vodafonu.
Pivo jako duch Vánoc (Pilsner Urquell)
O tom, co dělá Vánoce Vánocemi, se dlouhodobě vedou nekonečné diskuze. Pro někoho je to návštěva půlnoční mše, pro jiného záplava dárků, pro dalšího zase setkání s rodinou a blízkými. Ačkoliv spot na plzeňské pivo může působit dojmem, že Vánoce nejsou Vánocemi bez vychlazené plzničky, nosným tématem reklamy je právě blízkost a setkávání.
Půlnoční (Lidl)
Obchodní řetězec Lidl nasadil v roce 2020 reklamu, jejímž ústředním motivem byla skladba „Půlnoční“ v podání Václava Neckáře – ta poprvé zazněla ve filmu Alois Nebel. V reklamě nechybí pořádná chumelenice, vánočně nasvícený vlak, a především úctyhodných více než 250 účinkujících.
Netelevizní bonus: Trampolína (John Lewis)
S rozmachem internetu se k českým divákům dostávají i reklamy, které tuzemské televizní stanice neodvysílají. Mezi nejočekávanější vánoční spoty patří ty od společnosti John Lewis. Jejich kompletní přehled naleznete zde, jednou z těch opravdu povedených byla ta z roku 2016, v níž se z trampolíny, určené původně pro malou holčičku, nakonec radoval někdo úplně jiný. Tato reklama se dočkala i své parodie, související s tehdejšími volbami ve Spojených státech.