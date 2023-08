Víme, kde Apple natáčí letošní reklamu na iPhone 15! Nejste zrovna poblíž?

Již zhruba za tři týdny by se měly světu představit nové iPhony 15 (Pro) spolu s novou generací Apple Watch a snad i několika dalšími menšími produkty. Nelze se tak divit tomu, že Apple v těchto dnech dolaďuje poslední detaily, které potřebuje k co možná nejlepšímu představení všech svých novinek v čele s řadou reklamních spotů, ve kterých je řádně ukáže a vysvětlí vše nové, co u nich nasadí. A jak se zdá, řada těchto reklam vznikala a dle všeho stále vzniká v překrásném Apple Storu Antara v Mexico City.

Zahraniční tiktoker Cris Martínez upozornil na svých sociálních sítích na to, že od 4. srpna uzavřel Apple hned několikrát okolí Apple Store za účelem natáčení „speciálního videa“. Podrobnosti sice samozřejmě k dispozici nejsou, nicméně Cris byl zrovna 4. srpna poblíž Apple Storu, díky čemuž v v jeho okolí zahlédl i herce, který ztvárnil roli prodavače v Apple Storu v „průvodcovském“ videu o iPhonech 14 (Pro) v loňském roce a dokonce i o rok dříve při představovačce iPhonů 13. A jelikož měl navíc tento herec i letos outfit odpovídající zaměstnancům Apple Storu, zdá se velmi pravděpodobné, že v Apple Storu v Mexico City natáčel reklamní spot právě na chystané iPhony 15 (Pro). Ostatně, podívejte se na video níže sami.

Pokud se ptáte na to, proč letos Apple natáčel konkrétně v Apple Antara, je to jednoduše proto, že se jedná o jeden z nejkrásnějších Apple Storů na světě. I v minulosti se snažil kalifornský gigant ukazovat své nejpovedenější pobočky a je proto jasné, že v této strategii hodlá pokračovat i nadále – tím spíš, když jich má po světě skutečně spoustu, ač o nich leckdy mnozí uživatelé nemají ani tušení. Svým způsobem tedy zabije Apple natáčením v těchto Apple Storech dvě mouchy jednou ranou – jednak získá perfektní zákulisí a jednak daný obchod zpropaguje.