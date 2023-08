iPhone 14 Pro vs. iPhone 15 Pro: 6 hlavních rozdílů a změn, které můžeme čekat

Od oficiálního představení letošních modelů iPhonů nás dělí čím dál kratší doba. Spolu s tím, jak se blíží letošní podzimní Keynote, se také začíná čím dál více mluvit o iPhonech řady 15 a o tom, jaké novinky vlastně přinesou. Pojďme se dnes společně podívat na očekávané rozdíly mezi loňskými a letošními Pro modely jablečných smartphonů. Mohlo by vás zajímat iPhone 15 Pro Max — 5 důvodů ke koupi a 3, proč ho raději přeskočit iPhone Adam Kos 21. 8. 2023 Zatímco některé zdroje, které zveřejňují detaily o chystaných iPhonech, by se daly označit spíše za pochybné, na jiné bývá již řadu let spoleh. Mezi tyto zdroje patří kromě jiného analytik Mark Gurman ze společnosti Bloomberg, Ross Young z DSCC nebo třeba analytik Ming-Chi Kuo. Právě na základě zpráv od těchto spolehlivých zdrojů byl sestaven seznam klíčových rozdílů mezi loňskou a letošní generací iPhonů řady Pro.

Design a rozměry Předpokládá se, že letošní iPhony přinesou kromě jiného změnu v oblasti materiálu. Zatímco iPhone 14 Pro (Max) byl vyroben z nerezové oceli a jeho design se vyznačoval ostrými hranami, iPhone 15 Pro (Max) by měl nabídnout titanové šasi s lehce zaoblenými hranami. Dojít by mělo také ke ztenčení rámečků – u iPhonu 14 Pro (Max) se jednalo o tloušťku 2,17mm, u iPhonu 15 Pro (Max) by se rámečky kolem displeje měly ztenčit na 1,55 mm. Celková tloušťka telefonu by ale naopak měla narůst ze 7,88mm na 8,25mm. Přepínač tichého režimu má být u iPhonu 15 Pro (Max) nahrazen programovatelným akčním tlačítkem.

Hardware a výkon Předpokládá se, že letošní iPhony by měly být opatřeny USB-C portem pro nabíjení a přenos dat. Zatímco iPhone 14 Pro (Max) byl osazen čipem A16 Bionic vyrobeným za pomoci 5nm procesu, u iPhonu 15 Pro (Max) se očekává použití 3nm čipu A17 Bionic. Namísto čipu U1, kterým byl vybaven iPhone 14 Pro (Max), by měl Apple u iPhonu 15 Pro (Max) nasadit čip nové generace, vyrobený za pomoci 7nm procesu. Modem Qualcomm X65 z iPhonu 14 Pro (Max) má být u iPhonu 15 Pro (Max) nahrazen modemem Qualcomm X70, letošní iPhony mají také nabídnout podporu Wi-Wi 6E konektivity. Zatímco iPhone 14 Pro (Max) nabízel podporu bezdrátového nabíjení Qi, u iPhonu 15 Pro (Max) by se již mělo jednat o podporu bezdrátového nabíjení Qi2. Co se klasického nabíjení týče, iPhone 14 Pro (Max) nabídl podporu 27W, u iPhonu 15 Pro (Max) by mělo jít o podporu 35W nabíjení. K navýšení by mělo dojít i v oblasti paměti, a to z 6GB na 8GB.

Fotoaparát K výrazným rozdílům má letos dojít také v oblasti fotoaparátu. iPhone 14 Pro (Max) byl vybaven teleobjektivem s až trojnásobným zoomem, u iPhonu 15 Pro (Max) by se mělo jednat o fotoaparát s periskopickým teleobjektivem s až šestinásobným zoomem. Tato novinka by nicméně měla být podle některých zdrojů vyhrazena pouze modelu Pro Max. iPhone 15 Pro (Max) by měl nabídnout také účinnější LiDAR skener. Dojít by mělo i k navýšení velikosti úložiště. iPhone 14 Pro (Max) nabízel varianty úložiště 128GB, 256GB, 512GB a 1TB, iPhone 15 Pro (Max) má nabídnout varianty úložiště 256GB, 512GB, 1TB a 2TB.