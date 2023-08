iPhone 15 Pro Max — 5 důvodů ke koupi a 3, proč ho raději přeskočit

Robert Maaser as Heinrich in Blood & Gold, Courtesy of Netflix 2023

iPhone 14 Pro Max podle mnohých testů vydrží na jedno nabití nejdéle ze všech iPhonů (i když se to Apple hodně snaží hodit spíše na iPhone 14 Plus). iPhone 15 Pro Max navíc bude údajně obsahovat ještě větší 4 852mAh baterii, ta v iPhonu 14 Pro Max má 4 323 mAh. Navíc díky technologii stohované baterie by měl být Apple schopen nabídnout ještě větší kapacitu, aniž by rostly fyzické rozměry baterie. A pak je zde ten efektivnější čip, který do toho bude mít také co mluvit.

3 důvody, proč iPhone 15 Pro Max nekupovat

Všechno má své plusy i minusy. Ten první, kterým je cena, jsme už vlastně nastínili, a líbit se nebude nikomu. Bohužel čekání na další generaci zde asi nic nevyřeší, jen to, že si za ten rok na budoucí nejvybavenější iPhone třeba stihnete našetřit. Druhý, a to změna velikosti displejů, se mnohými navzdory ostatním spekulacím očekává až od budoucí generace, tedy iPhonů 16, kdy se zejména majitelům iPhonů 14 může vyplatit počkat ještě rok, než ihned upgradovat. Je zde ale samozřejmě pořád možné, že budeme překvapeni tím, že Apple úhlopříčky upraví už teď v připravované řadě iPhonů, protože přece jen pořád vycházíme ze spekulací, které se mohou nejen mnohdy mýlit, ale i různit. A do třetice: Ano, máme zde působivá vylepšení, ale potřebujeme je? Periskop nemusí oslovit každého, takový výkon nemusíte potřebovat ještě několik let, akční tlačítko lze nahradit funkcí poklepání na záda, hliník i ocel také patří mezi prémiové materiály a baterie má dobrou výdrž již nyní. Pro někoho to může být stále jen malá (i když příjemná) evoluce na to, utrácet za novinku své finance. A co vy, brousíte si na novinky s ohledem na známé spekulace zuby? Nebo spíše čekáte, až spadne cena iPhonů 14 Pro?