iPhone 15 Pro Max se skutečně může jmenovat iPhone 15 Ultra. A dostane 10× zoom

Když se vyrojily první informace o připravovaném nejvybavenějším iPhonu řady 15, zmiňovalo se v souvislosti s ním označení Ultra, nikoli Pro Max. S postupem času ale zmínky o tomto slábly a opět se o něm hovořilo jako o iPhonu 15 Pro Max. Jenže třeba nakonec budeme na zářijové Keynote skutečně překvapeni z toho, jaké jméno tento telefon vlastně dostane.

Apple přišel s označením Ultra pozdě. Těžko soudit, jestli za to může Samsung, který pojmenoval své Galaxy Watch5 přídomkem Pro, a proto Apple musel reagovat a naopak si vzal pro něho typické označení Ultra u Apple Watch Ultra. Jistě by nám dávalo větší smysl mít zde spíše Apple Watch Pro, namísto Ulter, které tak korespondují jen s počítačovým čipem, kdy nemají nic společného. Označení Ultra nicméně používají i jiní výrobci, než jen Samsung.

Nyní Andrew O’Hara z AppleInsider s odkazem na „více zdrojů“ publikoval v síti X příspěvek, že se skutečně iPhonu 15 Ultra ještě můžeme dočkat. Rozdíl mezi funkcemi a specifikacemi mezi iPhonem 15 Pro a iPhonem 15 Ultra nemusí být přitom nijak velký. Tím hlavním by ale mělo skutečně být to, že Ultra dostane periskopický teleobjektiv. Oba modely by tedy měly stejný design s titanovým rámem, akční tlačítko a čip A17 Bionic v kombinaci s více RAM a vyšší kapacitou úložiště než tomu bylo u předchozí generace. Spolu s tím se nicméně očekává i zdražení, a to o 100 až 200 dolarů na domácím americkém trhu.

O’Hara nicméně zmiňuje, že periskop by měl být 10x, a to navzdory předešlým informacím o 5 nebo 6x přiblížení. Samozřejmě by se tak jednalo o obrovský skok od současných modelů, které dosahují jen 3x optického zoomu. iPhone by tím třeba dostihl i Galaxy S23 Ultra, tedy svého největšího rivala, který tímto přiblížením disponuje. K tomu jsou zde zprávy i o variabilním přiblížení, takže by to 10x bylo jen maximální.

Jako všechny spekulace je i toto jen spekulace, která sbírá informace z více zdrojů a skládá je dohromady. Ve finále se tak pořád můžeme dočkat „jen“ iPhonu 15 Pro Max se standardním triem fotoaparátů. V takovém případě bychom ale mohli být zklamaní z toho, že jsme uvěřili rádoby exkluzivním únikům, které nejsou více podložené.