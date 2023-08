iPhone 13 Pro Max vs. iPhone 15 Pro Max: Vyplatí se vám upgrade?

Design a displej

U iPhonů uvedených na trh s odstupem dvou let by mezi oběma smartphony mohlo být mnoho designových rozdílů. Základní tvar a velikost 6,7″ by měly být zachovány, ale od debutu iPhonu 13 Pro Max v roce 2021 se toho poměrně dost změnilo.

U iPhonu 14 Pro Max nahradil notch výřez Dynamic Island, čímž se na obrazovce objevilo o něco více aktivního prostoru pro živá upozornění a aktualizace. Toto řešení se očekává i u iPhonu 15 Pro Max a všech dalších telefonů této řady.

Fotogalerie #2 iPhone 14 Pro Max 13 31 iPhone 14 Pro Max 13 30 iPhone 14 Pro Max 13 29 iPhone 14 Pro Max 13 27 iPhone 14 Pro Max 13 25 iPhone 14 Pro Max 13 6 Vstoupit do galerie

To ale není všechno. iPhony roku 2023 by měly vyměnit konektory Lightning za porty USB-C, což jistě usnadní nabíjení. Kromě toho se očekává, že rám iPhonu 15 Pro Max bude vyroben spíše než z nerezové oceli z titanu a místo přepínače zvonění a ticha by měl být vybaven Action tlačítkem s několika možnostmi přiřazení funkcí.

Co zůstane s největší pravděpodobností zachováno, je samotný 6,7“, 120Hz ProMotion displej, iPhone 15 Pro Max by mohl mít o něco menší rámečky, čímž by se zvětšila využitelná velikost, ale pokud nebudou oba telefony ležet vedle sebe, nejspíš to ani nepostřehnete.

Co se týče barev, iPhone 13 Pro Max byl nabízen v grafitové, zlaté, stříbrné nebo v pro tento rok charakteristickém odstínu modré – Sierra. U letošního modelu Pro Max očekáváme kombinace zlatá, stříbrná a grafitově černá, spolu s novou sytě červenou signature variantou.