Čím dál víc jablíčkářů si stěžuje na mizerné baterie iPhonů 14 Pro (Max)

Zatímco v loňském roce si jablíčkáři nemohli baterie iPhonů 13 Pro (Max) vynachválit, jelikož jejich kapacita klesala extrémně pomalu u většiny modelů, letošek je pravým opakem. Sociální sítě totiž začaly v posledních týdnech plnit naštvané příspěvky jablíčkářů poukazující na to, že se jim kondice baterie jejich iPhonů skokově zhoršila, i když své telefony používají stejným způsobem jako starší modely v předešlých letech.

Kvalita baterií iPhonů je každý rok jiná, respektive se tak alespoň jeví. Zatímco některé modelové řady tedy nabízí dlouhodobě vysokou kapacitu baterie, u jiných klesá tato hodnota poměrně strmě. Ostatně, všímat si toho svět začal už před lety, kdy například baterie iPhonů XS odcházely rychleji než baterie iPhonů X. Úplně dobře na tom ale nebyly ani baterie iPhonů 11, zato však řada 12 a 13 se v tomto směru poměrně vyšvihla a jen malé procento jablíčkářů si stěžovalo na to, že by jim kapacita klesala rychle. To se ale nyní bohužel opět mění. Mnozí majitelé iPhonů 14 a zejména pak modelů Pro a Pro Max totiž poukazují na to, že zatímco u předešlých modelů měli touto dobou klidně i kolem 99 % kapacity baterie, nyní jim iPhony ukazují i méně než 90 %. A to samozřejmě při stejném stylu používání telefonu.

Fotogalerie iPhone 14 Pro nahled LsA 1 iPhone 14 Pro nahled LsA 2 iPhone 14 Pro nahled LsA 3 iPhone 14 Pro nahled LsA 4 iPhone 14 Pro nahled LsA 5 iPhone 14 Pro nahled LsA 6 iPhone 14 Pro nahled LsA 7 iPhone 14 Pro nahled LsA 8 iPhone 14 Pro nahled LsA 9 iPhone 14 Pro nahled LsA 10 iPhone 14 Pro nahled LsA 11 iPhone 14 Pro nahled LsA 12 iPhone 14 Pro nahled LsA 13 iPhone 14 Pro nahled LsA 14 iPhone 14 Pro nahled LsA 15 iPhone 14 Pro nahled LsA 16 iPhone 14 Pro nahled LsA 17 iPhone 14 Pro nahled LsA 18 iPhone 14 Pro nahled LsA 19 iPhone 14 Pro nahled LsA 20 iPhone 14 Pro nahled LsA 21 iPhone 14 Pro nahled LsA 22 iPhone 14 Pro nahled LsA 23 iPhone 14 Pro nahled LsA 24 iPhone 14 Pro nahled LsA 25 iPhone 14 Pro nahled LsA 26 iPhone 14 Pro nahled LsA 27 iPhone 14 Pro nahled LsA 28 Vstoupit do galerie

Horší kvalitu baterie iPhonu 14 Pro můžeme ostatně částečně potvrdit i my v redakci. Zatímco iPhone 13 Pro Max nám totiž vydržel na 100 % kondice celý rok, iPhone 14 Pro stejného majitele má již nyní „jen“ 95 %. Samozřejmě je v tomto srovnání třeba zohlednit kapacity jednotlivých baterií a tedy to, že iPhone 13 Pro Max byl nabíjen zpravidla s větším zůstatkem energie, nicméně rozdíl 5 % při každodenním nabíjení není úplně zanedbatelný. Oproti některým uživatelům s kapacitami pod 90 % je však ještě s trochou nadsázky zázračný. A jak jste na tom s kapacitou vašeho iPhonu 14 (Pro) zatím vy?