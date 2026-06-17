Omlouváme se, reklamy se zvukem už u nás nenajdete

Uvědomujeme si, že vše musí mít určitou míru a i když video reklamy se zvukem jsou dnes tím největším trendem v rámci inzerce, rozhodli jsme se je po vašich výtkách stáhnout a od dnešního dne se neobjevují na našich magazínech. Nemusíte se tak bát otevírat letem světem Applem, Samsung magazine, Jablíčkář.cz ani Android Magazine ať už jste kdekoli a máte nastavenou jakoukoli hlasitost. Video reklamy zůstávají pouze v článcích mezi odstavci a to bez jakéhokoli vyskakování nebo zvuků. Ještě jednou se omlouváme za dočasný diskomfort, který vám reklamy se zvukem způsobovaly.