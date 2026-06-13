Recenze Cuppka: Kávový Netflix, který si zamilujete!

Káva je pro spoustu lidí každodenní rituál. Někdo si ji připravuje doma, jiný si bez ranní zastávky v oblíbené kavárně neumí představit začátek dne. A pak jsou tu lidé jako já, kteří rádi objevují nová místa, nové chutě a nové podniky. Právě pro takové je tu Cuppka, česká služba, která se snaží změnit způsob, jakým lidé navštěvují kavárny. A musím říct, že po několika týdnech používání jsem pochopil, proč kolem ní vzniká stále větší komunita fanoušků.
Na první pohled přitom celý koncept působí trochu zvláštně. Jedná se totiž de facto o předplatné na kávu, což upřímně nezní jako něco, co by člověk běžně vyhledával, natožpak používal. Jenže podobně jsme před lety přemýšleli o Netflixu nebo Spotify a podívejte, kde jsou nyní. Tehdy jsme si kladli otázku, proč platit měsíční poplatek za něco, co si mohu koupit jednotlivě? A pak přišla chvíle, kdy jsme zjistili, že pohodlí a jednoduchost mají svou hodnotu. Přesně na tom je postavena i Cuppka.
Káva za předplatné
Základ služby je jednoduchý. Stáhnete aplikaci, vyberete si jeden ze tří předplatných tarifů a následně můžete čerpat nápoje v síti partnerských podniků. Nejde přitom jen o obyčejné espresso, byť je dle mého „průzkumu“ naprostou jistotou prakticky v každé kavárně, ve které lze Cuppku uplatnit. V nabídce, kterou si vytváří každá kavárna samostatně, bývají cappuccina, latte, flat white a další nápoje, ze kterých si lze vybrat to, na co máte chuť. Narazit lze ale třeba i na čaj nebo horkou čokoládu, což mi přijde fajn ve chvíli, kdy jdete posedět například s někým, kdo kávě úplně neholduje a přesto jej chcete na něco pozvat. Vše funguje přes mobilní aplikaci, ve které si nápoj jednoduše aktivujete a následně jej vyzvednete přímo na pobočce.
Super je pak to, že vlastně nemusíte řešit, co jaký nápoj stojí. Jediné, co z hlediska platby řešíte, je totiž to, jaké měsíční předplatné si vyberete, přičemž následně si už jen vybíráte v rámci předplatného konkrétní nápoje z nabídky kavárny pro uživatele Cuppky. K dispozici jsou konkrétně tři verze – konkrétně 2 měsíční konzumace za 89 Kč měsíčně, dále pak 12 konzumací za 479 Kč měsíčně a 24 konzumací za 899 Kč měsíčně. Fajn je pak to, že pokud jste student, lze si do aplikace přidat ISIC a získat dodatečných 5 % slevu na měsíční předplatné. Asi si tedy není složité spočítat, na kolik korun jedna káva vychází. O výhodnosti se tu zkrátka netřeba bavit, protože je naprosto neoddiskutovatelná.
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Celý proces objednání kávy je pak otázkou několika vteřin. Žádné kartičky, razítka nebo věrnostní programy, kde sbíráte body půl roku, abyste nakonec dostali jednu kávu zdarma. Prostě stačí jen otevřít aplikaci, ukázat v kavárně kód a do pár minut odcházíte s nápojem v ruce.
Právě jednoduchost je jedním z důvodů, proč mě Cuppka bavila už od prvního dne. Nemusel jsem nic složitě studovat ani řešit. Vše fungovalo intuitivně a přesně tak, jak by moderní služba fungovat měla. Navíc je super, že lze přes Cuppku do jisté míry „obejít“ i to, když kavárna nepřijímá platby kartou, ale jen v hotovosti. Sám do jedné takové rád chodím a jestli mě něco doteď štvalo, tak to byla právě nutnost s sebou mít hotovost, kterou po kapsách díky Apple Pay prakticky nenosím. A díky Cuppce už opět nemusím, protože si zde dám kávu bez klasické platby.
Dalším benefitem je pak to, že přihlašovací údaje do aplikace můžete klidně sdílet s vašimi přáteli či partnerkou a umožnit jim tak dopřát si kávu, kdykoliv se jim to hodí. Já třeba nasdílel přihlašovací údaje manželce, aby si mohla dát kávu vždy, když jde přes den s naší malou dcerkou ven a zrovna zamíří do oblasti naší oblíbené kavárny. V aplikaci může být sice v jednu chvíli přihlášen vždy jen jeden uživatel, takže jakmile se přihlásí ona, mě se aplikace odhlásí, nicméně v době přihlašovacích údajů uložených v Heslech je opětovné přihlášení otázkou pár vteřin.
Objevování nových kaváren je návykové
Upřímně řečeno, původně jsem si myslel, že hlavním benefitem budou nižší náklady na kávu v kombinaci s jednoduchostí jejího „pořízení“. Po čase jsem ale zjistil, že největší kouzlo celé služby spočívá někde úplně jinde.
Najednou jsem začal navštěvovat podniky, kolem kterých jsem dříve jen procházel coby kavárny, které jsem si léta ukládal do hlavy s tím, že je jednou vyzkouším. Díky Cuppce jsem k tomu konečně dostal důvod. Některé podniky mě překvapily skvělou atmosférou, jiné výbornou kávou nebo příjemnou obsluhou. A několik z nich se dostalo mezi místa, kam se dnes vracím i mimo samotnou Cuppku.
Je to trochu podobné jako když si pustíte seriál, který byste si normálně sami nevybrali, a nakonec zjistíte, že patří mezi nejlepší věci, které jste za poslední dobu viděli. Přesně tento efekt podle mě Cuppka vytváří.
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Aplikace, která vás motivuje
Příjemným překvapením pro mě byla i samotná aplikace a to nejen kvůli přehlednosti, ale hlavně díky tomu, jak pracuje s motivací uživatelů.
Za návštěvy kaváren získáváte zkušenosti, odemykáte nové úrovně a sbíráte různé odznaky. Na papíře to možná zní jako drobnost, ale ve skutečnosti jde o prvek, který vás nenápadně motivuje k dalším návštěvám a objevování nových míst. Minimálně na mě osobně tyto digitální odměny celkem fungují – ostatně, i proto nosím dlouhodobě Apple Watch a snažím se uzavírat kroužky aktivity a získávat za to odznáčky.
I u Cuppky jsem se tak nepřekvapivě přistihl, že se občas podívám, jaký další odznak mohu získat nebo kolik podniků jsem už navštívil. A přesně v takových detailech je vidět, že nad službou někdo skutečně přemýšlel.
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Čím déle jsem navíc službu používal, tím víc jsem měl pocit, že nejde pouze o předplatné na kávu. Kolem Cuppky totiž postupně vzniká komunita lidí, které spojuje zájem o kavárenskou kulturu.
To je vidět i na vlastním merchi. Mikiny, trička, plátěné tašky nebo samolepky možná na první pohled vypadají jako běžné reklamní předměty, ale ve skutečnosti pomáhají budovat identitu celé značky. A co je důležitější, nepůsobí jako laciná propagace, ale jako opravdu pěkné, kvalitně zpracované kousky, které mohou leckoho zaujmout. Je zkrátka vidět, že se Cuppka nesnaží být jen aplikací, kterou si stáhnete a po měsíci smažete. Naopak se snaží vytvářet něco, co bude lidem dlouhodobě dávat smysl.
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Kde jsou limity?
Aby byla recenze férová, je potřeba zmínit i několik věcí, které nemusí vyhovovat každému.
Největší roli samozřejmě hraje lokalita. Ve větších městech funguje služba skvěle, protože máte na výběr z většího množství podniků. V menších městech může být nabídka omezenější.
Stejně tak je potřeba si uvědomit, že Cuppka dává smysl hlavně lidem, kteří kavárny skutečně navštěvují. Pokud si jednou za měsíc zajdete na espresso a zbytek času pijete kávu doma, pravděpodobně její potenciál nevyužijete naplno.
Na druhou stranu pokud patříte mezi lidi, kteří si několikrát týdně skočí na kávu během cesty do práce, schůzky nebo odpolední procházky, začne vám celý koncept dávat smysl velmi rychle.
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Resumé
Cuppka je služba, která dokazuje, že i zdánlivě obyčejnou věc lze uchopit novým způsobem. Na první pohled jde o předplatné na kávu, po několika týdnech používání ale zjistíte, že ve skutečnosti nabízí mnohem víc. Je to vstupenka do světa nových kaváren, nový důvod vyrazit do města, způsob, jak objevovat zajímavé podniky, a svým způsobem i malá hra, která vás baví pokaždé, když otevřete aplikaci.
Nejvíc mě přitom překvapilo, jak rychle se Cuppka stala součástí běžného dne. Podobně jako dnes automaticky otevíráme Spotify nebo Netflix, jsem si po čase začal automaticky otevírat i Cuppku, když jsem dostal chuť na kávu. A právě to je podle mě nejlepší důkaz, že celý koncept funguje. Protože služby, které si dokážou vytvořit místo v každodenní rutině, bývají zpravidla těmi nejúspěšnějšími. A Cuppka má našlápnuto velmi dobře.
Více informací o aplikaci Cuppka naleznete zde