Potvrzeno: V Netflixu budou reklamy

To, o čem se v předešlých měsících čile spekulovalo a co bylo některými členy představenstva Netflixu naznačeno, je nyní oficiální. Generální ředitel Netflixu Ten Sarandos totiž před pár hodinami oficiálně potvrdil přípravu nového typu předplatného, které bude zahrnovat právě reklamy a díky tomu bude levnější než nynější předplatná.

Dle slov Sarandose je chystané předplatné s reklamami zaměřeno na uživatele, pro které jsou nynější verze předplatného příliš drahé. Takových uživatelů je totiž dle průzkumu Netflixu velké množství a byla proto extrémní škoda se na ně nezaměřit – tím spíš, když průzkumy ukázaly, že jsou ochotni v předplatném právě reklamy, které vykompenzují nižší měsíční platbu, přetrpět. Uživatelé, kteří reklamy na Netflixu nechtějí, pak mohou zůstat samozřejmě v naprostém klidu, jelikož stávající předplatná o ně obohaceny nebudou. Jinými slovy, aby vás reklamy rušily, bude třeba si předplatit speciální předplatné, jelikož jinak s nimi do styku nepřijdete.

Ačkoliv toho Sarandos již více neprozradil, z dřívějších zpráv víme, že má Netflix v plánu nový typ předplatného spustit ještě před koncem letoška, aby jím co nejvíce zasáhl Vánoce, které jsou pro streamovací služby zlatým dolem. Pokud tedy plány společnosti i nadále platí, mohli bychom se další parametry nového předplatného dozvědět co nevidět. Do konce roku toho totiž ve výsledku až tak moc nezbývá, vezmeme-li v potaz fakt, že každé spuštění určité funkce musí předcházet určitá informační kampaň, která dá o novinkách vědět uživatelům s dostatečným předstihem.