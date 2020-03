Pokud patříte mezi uživatele streamovací služby Netflix, tak už jste si určitě všimli jedné, pro mnohé otravné, funkce. Když najedete na jakýkoliv pořad, tak se vám po pár sekundách ihned začne přehrávat jeho ukázka, což může být často velmi nepříjemné. Na tuto funkci si uživatelé stěžovali tak dlouho, až se Netflix rozhodl, že zasáhne. Do nastavení tak přidal možnost, díky které si můžete ručně automatické přehrávání ukázek pořadů deaktivovat. Pokud se chcete dozvědět, jak na to, tak dočtěte tento článek až do konce.

Jak na Netflixu vypnout automatické přehrávání ukázek pořadů

Pokud chcete na Netflixu vypnout automatické přehrávání ukázek pořadů, tak se prvně přesuňte na stránky Netflixu pomocí tohoto odkazu. Jakmile tak učiníte, tak se přihlaste k vašemu účtu a přesuňte k profilu, který chcete spravovat. Po přihlášení stačí, abyste v pravém horním rohu najeli kurzorem na ikonu vašeho profilu. Z rozbalovacího menu, které se zobrazí, vyberte možnost Manage Profiles. Poté klepněte na tužku u profilu, jehož nastavení pro automatické přehrávání chcete upravit. Pak už jen stačí, abyste odškrtnuli možnost Autoplay previews while browsing on all devices. Jakmile tak učiníte, tak klepněte na možnost Save, a poté klepněte na tlačítko Done, abyste se přesunuli zpět do prostředí Netflixu.

Kromě toho, že můžete deaktivovat automatické přehrávání ukázek pořadů, tak si můžete ve stejném nastavení také zvolit, zdali se má automaticky přehrát další díl seriálu poté, co ten předchozí skončí. Stačí odškrtnout možnost s názvem Autoplay next episode in a series on all devices. Netflix má totiž tuto funkci v defaultním nastavení aktivovanou a kdykoliv, kdy skončí nějaký díl seriálu, tak se ještě před titulky automaticky spustí další díl – a to i v případě, že skončí celá jedna série, což štve uživatele asi nejvíce.