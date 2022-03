Hackeři zastavili vlaky převážející ruskou armádu na Ukrajinu

Ruská invaze na Ukrajinu je dokonalou ukázkou toho, jak lze v moderním konfliktu využívat k boji kromě násilí digitální svět. Hackeři ze skupiny Anonymous totiž Rusku prakticky od prvních hodin vpádu na Ukrajinu pořádně zatápí shazováním webů ruských úřadů, bank i médií a jak se nyní ukazuje, v tomto digitálním boji nejsou ani zdaleka sami, kdo umí rozdávat pořádné rány. Rusku totiž zasadila před pár hodinami i běloruská hackerská skupina Cyber Partyans.

Běloruští hackeři se podle dostupných informací dokázali nabourat do sítí státních železnic a jejich systémy ovlivnili následně natolik, že vlaky převážející invazní vojska z Běloruska na Ukrajinu musela být zastaveny a následně přepnuty na zcela ruční ovládací režim, přičemž totéž vyžadují nyní i výhybky a tak podobně. Ve výsledku by tak měl být transport armády z Běloruska na Ukrajinu výrazně zpomalen, díky čemuž by tak měla mít ukrajinská armáda nějaký čas navíc na dodatečnou přípravu, potažmo likvidaci stávajících jednotek nepřítele na jejich území.

Vzhledem k hackerským událostem z posledních dní bude velmi zajímavé sledovat, jak se bude válka v kyberprostoru ubírat, potažmo kam všude budou hackeři ještě schopni proniknout. Už nyní lze ale bez jakékoliv nadsázky říci, že takto silný digitální odpor Rusku takřka 100% nečekalo, jelikož jeho obranné systémy nevypadají v žádném případě jako připravené. Opět se tak dá oživit spekulace o tom, že invaze Ruska na Ukrajinu nejde Putinovi v žádném případě podle jeho představ a to zejména kvůli podcenění protivníka.