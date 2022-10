Koncem minulého týdne vyplulo na povrch, že Elon Musk požádal o financování provozu Starlink Pentagon. SpaceX si prý nemůže nadále dovolit platit náklady. Nyní ale Musk otočil a v tweetu světu sdělil, že ačkoli Starlink prodělává peníze, bude SpaceX platit provoz Starlink na Ukrajině i teď.

The hell with it … even though Starlink is still losing money & other companies are getting billions of taxpayer $, we’ll just keep funding Ukraine govt for free

— Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2022