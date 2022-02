Ukrajina webkamera: Sledujte nynější dění na Ukrajině v živém přenosu

Svět se dnes probudil do velmi nehezkého rána. Rusko totiž zaútočilo na Ukrajinu s cílem podrobit si její území, které si dlouhodobě nárokuje, byť neoficiálně. Pokud vás zajímá, jak to nyní v ukrajinských městech vypadá, lze do nich alespoň takto na dálku nahlédnout pomocí webkamer, které jsou volně dostupné na internetu.

Webkamer monitorujících dění na Ukrajině je celá řada, přičemž totéž v bledě modrém se dá říci i o webových stránkách, které webkamerový pohled z Ukrajiny nabízí. Jednou z nejlepších možností, jak se do země podívat, je nicméně rozhraní portálu pro předpověď počasí Windy, ve kterém je na mapě Ukrajiny zaznačeno několik kamer, mezi kterými si můžete jednoduše přepínat a sledovat tak dění v celé zemi.

Webkamery z Ukrajiny na Windy naleznete zde

Při sledování dění na Ukrajině z webkamer je nicméně třeba počítat s tím, že je u většiny z nich nastaveno obnovování obrazu po určitém časovém úseku, což jinými slovy znamená, že většina záznamů není pohyblivá, ale poskládaná z fotografií. I ty ale dokáží bez problému současný stav snímaných míst na Ukrajině velmi dobře odhalit. Rovněž je třeba počítat s tím, že některé webkamery nenabízí aktuální snímky – zřejmě kvůli snaze Ukrajiny všemi dostupnými prostředky znesnadnit Rusku jeho vpád.