Tim Cook na Keynote vyjádřil podporu Ukrajině. Bez jediného slova 

Máme za sebou první letošní událost společnosti Apple, na které byly představeny nové barvy iPhonů 13, nový iPhone SE 3. generace, iPad Air 5. generace ale třeba i Mac Studio a Studio Display. I když se pak žádný z představitelů k aktuální evropské krizi slovem nevyjádřil, Tim Cook Ukrajinu podpořil alespoň tichým gestem.

I tak by se tedy dalo interpretovat jeho barevné sladění oděvu. Na sobě měl totiž modrý svetr a na rukou Apple Watch se žlutým řemínkem, což jsou právě dvě pro Ukrajinu typické barvy přítomné i na vlajce této země. I když to může být pouze náhoda, protože právě citrusově žlutý řemínek je součástí nové jarní barevné kolekce příslušenství k Apple Watch, pořád jsou zde další tři barvy, po kterých mohl Cook sáhnout.

Je však pravda, že jakékoli vyjádření by mohlo být nepatřičné. CEO společnosti ostatně již dříve vydal samostatné prohlášení. Na začátku ani na konci události také již nebyly zmíněny žádné odkazy na utichající pandemii nemoci COVID-19, takže to vypadá, jako by svět pomalu zapomínal na doby minulé a zrak směřoval spíše k těm aktuálním a možná i budoucím.