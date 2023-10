Apple se stále nemá k opravě samovolných nočních restartů iPhonů

Není tomu tak dávno, co jsme vás na našem magazínu informovali o poměrně bizarní chybě ve formě samovolných nočních restartů či několikahodinových vypnutí iPhonů po přechodu na iOS 17. Ani ve snu by nás přitom tehdy nenapadlo, že se pod tímto článkem strhne zejména na Facebooku obrovská diskuze, ve které tento problém potvrdí doslova desítky uživatelů, z čehož je jasné, že se o žádný drobný problém nejedná. O to víc překvapí, že jej Apple v iOS 17.1, jehož vydání je naplánováno na příští týden, velmi pravděpodobně neopraví.

Na samovolné noční restarty si stěžují jablíčkáři od aktualizace na iOS 17.0.3, který je nainstalován na většině zařízení kompatibilních s iOS 17. Přestože by bylo logické, kdyby chybu Apple opravil v první větší aktualizaci iOS 17 ve formě verze 17.1, jejíž vydání má proběhnout v úterý 24. října, nejspíš se tak nestane. Na začátku tohoto týdne totiž vydal kalifornský gigant finální bety iOS 17.1, které jsou shodné s verzí, kterou má uvolnit příští týden, avšak oprava chyby v nich nedorazila. Uživatelé, kteří již poslední betu iOS 17.1 ve svých iPhonech mají, totiž stále samovolné noční restarty a vypnutí zaznamenávají, což je poměrně zarážející. Apple nicméně o chybě zcela určitě ví, protože příspěvků na diskuzních fórech, které na ní poukazují, není rozhodně málo. Nezbývá tedy než doufat, že vše napraví v některé z budoucích aktualizací.