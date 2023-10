Vypíná se vám v poslední době v noci samovolně iPhone? Nejste sami

Operační systém iOS 17 trpí dle všeho jednou z nejzvláštnějších chyb posledních let. Uživatelé si totiž začali všímat toho, že se jim iPhony zničehonic v noci na pár hodin vypnou a poté opět zapnou a to bez jakékoliv důvodu. Zjistit to lze jednak tak, že po nich iPhone chce ráno odemknout skrze číselný kód a nikoliv Face ID a jednak tak, že v sekci Baterie v Nastavení vidí v grafu informujícím o nabíjení vynechané místo odpovídající vypnutí telefonu.

Jelikož se celá záležitost děje v noci zpravidla mezi půlnoci a třetí hodinou ranní a to navíc zřejmě jen ve chvíli, kdy je telefon připojen k nabíječce a tedy ve výsledku ve většině případů jeho majitelé spí, nevyvolala tato chyba zatím žádné přehnané pozdvižení. Na sociálních sítích na ní však už začínají uživatelé upozorňovat relativně ve velkém s tím, že se objevuje snad u všech iPhonů kompatibilních s iOS 17. Co se pak týče verze systému, zdá se, že je jedno, zda se jedná o 17.0, 17.0.1, 17.0.2 či 17.0.3. Paradoxní je pak to, že vlastně nikdo tak úplně neví, jestli se iPhone skutečně vypne a zapne, či se například jen nějak samovolně „restartuje“ ve smyslu obnovení požadavku na odemčení skrze číselný kód. Z grafu nabíjení se ale zdá, že k vypnutí skutečně dochází. Dokud se ale nedozvíme bližší informace přímo od Applu, můžeme jen hádat. A co vy, všimli jste si podobného chování iPhonu také? My v redakci nikoliv.