Apple čelí vyšetřování kvůli poplatkům za využívání NFC v iPhone

Apple se opět ocitl pod palbou regulátorů, tentokrát v Brazílii, kde čelí předběžnému vyšetřování kvůli přístupu ke svému NFC čipu. Podobně jako v Evropské unii se i zde řeší, zda Apple nezneužívá svého postavení a neomezuje konkurenci tím, že brání třetím stranám ve využití NFC technologie pro bezkontaktní platby. Apple však kontroverzi odmítá. Podle něj je účtování poplatků legální a žádné škody pro brazilské spotřebitele se neprokázaly. Od roku 2020 funguje v Brazílii národní platební systém Pix, který umožňuje okamžité platby zdarma. Nedávno centrální banka země představila novinku Proximity Pix, tedy platby na krátkou vzdálenost přes NFC. Google se do systému ochotně zapojil bez poplatků a nabídl přístup více než 40 bankám.

Apple však stejný přístup neposkytl. Banky a fintech společnosti proto tvrdí, že pravidla Applu pro přístup k NFC na iPhonech jsou příliš restriktivní. Jedním z hlavních problémů je údajný poplatek ve výši až 0,17 % za každou transakci, který prý odrazuje menší hráče od účasti na trhu. Brazilský antimonopolní úřad CADE zareagoval a zahájil předběžné šetření. Apple je podezříván z omezování konkurence ve prospěch své vlastní peněženky Apple Pay. Regulační orgán tvrdí, že Apple „ukládá omezení a vytváří překážky“, které znevýhodňují ostatní poskytovatele digitálních plateb.

Apple se však brání. Podle serverů Tecnoblog a Tilt Apple argumentuje tím, že:„Neexistuje žádný zákon, který by zakazoval účtování poplatků za využití služeb Applu.“ Toto není případ monopolu, protože iPhone tvoří pouze 10 % brazilského trhu se smartphony. Neexistuje důkaz o tom, že by mobilní platby nebo brazilští spotřebitelé byli jakkoli poškozeni.“ Situace v Brazílii připomíná vývoj v Evropě. Evropská komise loni donutila Apple otevřít NFC rozhraní i pro konkurenci. Na základě rostoucího tlaku začal Apple postupně poskytovat přístup ke čtečce NFC také v dalších regionech. Brazílie by tak mohla být dalším významným trhem, kde se Apple bude muset přizpůsobit místní regulaci nebo čelit důsledkům.

Vyšetřování CADE je zatím v rané fázi. Pokud se prokáže, že Apple skutečně brání konkurenci a znevýhodňuje ostatní poskytovatele platebních řešení, může čelit sankcím, případně bude donucen upravit své obchodní podmínky. Pro Apple by to znamenalo další krok směrem k otevřenějšímu ekosystému a potenciálně i precedent pro další trhy v Latinské Americe.