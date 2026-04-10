Apple představí příští rok na jaře hned tři nové iPhony!

Spekulace okolo možného rozdělení představení iPhonů na dvě části, které se v posledních měsících vyrojily opravdu ve velkém, se začínají podle všeho přibližovat realitě. Že se tak stane a Apple uspořádá vždy jednu velkou Keynote na podzim a druhou pak na jaře totiž předpovídá čím dál tím víc důvěryhodných zdrojů, přičemž nyní se k nim přidává dost možná i ten nejpovolanější. I spolehlivý reportér Mark Gurman z Bloombergu je totiž nyní přesvědčen o tom, že zatímco podzim bude letos patřit jen prémiovým modelům, další „levnější“ várka modelů dorazí už na jaře příštího roku. Obsahovat pak má iPhone Air 2, iPhone 18 a také odlehčený iPhone 18e.
Pokud vám to zní povědomě, nejste vedle. Apple už letos i loni ukázal, že řada „e“ si našla své místo právě na začátku roku, takže příchod iPhonu 18e někdy kolem března nebo dubna 2027 vlastně nepřekvapí. Co už ale trochu vybočuje, je fakt, že by se k němu měl přidat i základní iPhone 18 a zároveň i druhá generace iPhonu Air. Ta přitom loni dorazila společně s iPhonem 17 v září. Důvod rozdělení představení telefonů na dvě etapy je přitom jednoduchý a logický. Apple si tím jednoduše zajistí větší pozornost pro jednotlivé modely, což nyní úplně schopen není, protože štěpí pozornost mezi čtyři kusy.
Fotogalerie
Co se týče samotných novinek, iPhone 18e a základní iPhone 18 mají podle všeho vsadit hlavně na čip A20 a jinak zůstat spíš při zemi. O něco zajímavější to má být u iPhonu Air 2, který by měl kromě stejného čipu nabídnout i druhý zadní fotoaparát, větší baterii a dokonce i parní komoru – tedy chlazení, které známe z modelů Pro. Jinými slovy, Apple se zřejmě snaží Air posunout blíž k vyšší třídě, aniž by úplně rozbil vlastní produktovou hierarchii. Zajímavostí pak je, že i přes údajně slabší prodeje současného iPhonu Air Apple tuhle řadu rozhodně neodpískal. Naopak, podle zákulisních informací má v plánu i třetí generaci, což naznačuje, že v ní pořád vidí potenciál, jen ho zatím nedokázal naplno vytěžit.
Apple si tak dle všeho postupně rozděluje portfolio tak, aby měl prostor oslovit různé skupiny uživatelů v různých časech během roku. A pokud se tenhle plán osvědčí, může to být začátek nové éry, ve které už iPhony nebudou mít jedno pevně dané „okno“, ale dorazí postupně podle toho, jak se to Applu zrovna hodí. Mě osobně by to dávalo docela smysl, protože konkurence v čele se Samsungem tuto strategii razí už roky a má díky ní celý rok pokrytý opravdu znamenitě.