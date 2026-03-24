Že je iPhone Air neúspěšný? Starší iPhone Plus v oblíbenosti doslova válcuje

Měly to být prodejní hity, staly se však z nich produkty na druhé koleji. Tak přesně takto by se dal shrnout osud „čtvrtých“ iPhonů z posledních let. Po neúspěchu iPhonu mini se je pokusil Apple vzkřísit skrze základní Plus modely, které po neúspěchu vystřídal loni iPhone Air. Ani ten se však netěší mezi uživateli žádné velké oblibě, byť nejnovější analýza ukazuje, že jím Apple přeci jen zaujal víc než předešlým Plus modelem.
Podle analýzy společnosti Ookla, která vychází z reálného používání iPhonů skrze aplikaci Speedtest, si totiž iPhone Air vede zhruba dvakrát lépe než iPhone 16 Plus ve srovnatelném období po uvedení na trh. Zatímco Plus totiž loni tvořilo méně než 3 % používání v rámci nové generace, iPhone Air se letos dostal na zhruba 6,8 %. Rozhodně tedy nejde jen o kosmetické zlepšení, ale o poměrně výrazný skok, který Applu musí dělat radost. iPhone Air je tedy stále nejslabším článkem aktuální řady iPhone 17, nicméně v kontextu toho, co předváděly mini a Plus modely, je to vlastně úspěch.
Když se podíváme na čísla detailněji, základní iPhone 17 si drží podobnou pozici jako jeho předchůdce, zatímco Pro Max zůstává jasným tahounem celé řady. Největší změna se odehrála právě mezi Plus a Air modelem, přičemž část uživatelů zjevně přešla právě na novinku. Lehce si pohoršil iPhone 17 Pro, což naznačuje, že Air může částečně ukusovat i z „vyšší“ kategorie.
Je ale fér dodat, že současná data mohou být lehce zkreslená ve prospěch Airu. Ten totiž logicky láká technologické nadšence, kteří mění zařízení hned po uvedení na trh. V čase se tak může poměr ještě proměnit a základní model může získat navrch. Přesto je už teď jasné, že Air si své místo našel. Zajímavý je i pohled na jednotlivé trhy. Zatímco v USA se Air drží kolem zmíněných 6,8 %, v některých zemích je jeho popularita výrazně vyšší. Například v Jižní Koreji dosahuje podíl přes 11 %, solidní čísla hlásí i Japonsko, Švédsko nebo Singapur. Jinými slovy, nejde o lokální výkyv, ale o trend, který má globální přesah.
A pokud by vás zajímalo srovnání s konkurencí, i tady má Apple důvod k úsměvu. iPhone Air totiž podle těchto dat výrazně překonává Samsung Galaxy S25 Edge, a to zhruba trojnásobně. V segmentu, kde se výrobci snaží přijít s něčím „navíc“, tak Apple tentokrát evidentně trefil notu lépe.
Celkově tak iPhone Air působí jako model, který konečně dává existenci „čtvrtého iPhonu“ smysl. Nejde totiž konečně úplně o okrajovou variantu pro úzkou skupinu uživatelů, ale o zařízení, které si dokáže ukousnout svůj kus koláče a zároveň nenarušuje zbytek portfolia víc, než je nutné. A přesně tohle Apple potřeboval. Sám ale musím po jeho testování říci, že pro každého vzhledem ke svým omezením určitě není. Pro mě osobně jsou nejzásadnějším nedostatkem chybějící další foťáky na zádech.