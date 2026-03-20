Chystá se velký návrat iPhonu Plus? V nabídce Applu prý může nahradit neúspěšný iPhone Air

Začátek příštího roku možná přinese do světa Apple produktů solidní překvapení. Podle spolehlivého analytika Tima Longa z Barclays by totiž kromě základního iPhone 18 mohly v březnu příštího roku dorazit ještě další dva modely. Jeden z nich má být nižší verze označovaná jako iPhone 18e, což samozřejmě vzhledem k iPhonům 16e a 17e nepřekvapí. Druhý však má být buď iPhone 18 Plus, nebo iPhone Air 2, což by znamenalo, že se základní Plus model vrátí do nabídky po roce, zatímco ultratenký iPhone Air z ní naopak po roce vypadne. Apple přitom zpravidla drží určité modelové řady ve své nabídce minimálně dva roky, než se s nimi rozloučí.
Je nicméně otázkou, nakolik jsou zdroje Longa přesné, jelikož o návratu Plus modelu slyšíme nyní vůbec poprvé. Obecně se totiž očekává spíš vylepšená verze iPhonu Air, na jejímž vývoji Apple podle řady zdrojů pracuje. Samotný vývoj však samozřejmě nezaručuje, že s druhou genearcí Apple nakonec přeci jen půjde na pulty obchodů.
Ani jednomu ze spekulovaných modelů příliš nehraje do karet fakt, že se podle spousty průzkumů prodejně příliš neosvědčily a tedy pro Apple nemusí být do budoucna důležitou součástí portfolia, natožpak prioritou. Na druhou stranu, pokud by se iPhone 18 Plus opravdu chystal na březnové představení, už by o něm pravděpodobně prosákly jiné zprávy a spekulace by byly výraznější, takže v redakci spíš zastáváme názor, že se analytik mýlí a Apple upřednostní iPhone Air 2 coby celkově pokrokovější a zajímavější zařízení. Moudřejší ale budeme samozřejmě až za rok, pokud nás tedy Apple větší náloží iPhonů nepřekvapí už letos na podzim. To se ale podle dostupných informací příliš neočekává. A upřímně, já osobně bych iPhone Air 2 v nabídce Applu viděl také mnohem radši a to říkám jako někdo, kdo jeho cílovou skupinou určitě není. Když jsem jej však recenze iphone air, svým tělem si mě dokázal skutečně získat.