Apple otočil. Krym je v jeho mapách opět součástí Ukrajiny

Když v roce 2019 Apple upravil ve svých mapách Apple Maps popisek u poloostrova Krym z ukrajinského území na území nezávislé a v Rusku jej pak začal zobrazovat coby jeho součást, setkal se s rozporuplnými reakcemi. Ruskou anexi Krymu totiž naprostá většina světa nikdy neuznala, čímž si tak Apple zadělal na pořádnou porci kritiky. O to překvapivější je nyní jeho nenápadný krok ve formě odebrání Krymu Rusku.

Pokud se v současnosti do Apple Maps podíváte, můžete v nich Krym vidět coby součást Ukrajiny či v některých státech světa jako nezávislé území. V Rusku sice Apple Maps poloostrov Krym i nadále zobrazují jakožto součást Ruské federace, nicméně jeho odebrání z ruské moci ve zbytku světa je jasným důkazem toho, že Applu došla s Rusy trpělivost a od nynějška odmítá skákat tak, jak oni “pískají”. Je sice škoda, že jej k podobnému jednání přiměl až konflikt tak velkého rozsahu jako právě ruská invaze na Ukrajinu, avšak vždy je lepší otevřít oči pozdě než nikdy. Snad se tedy kalifornský gigant v budoucnu opět nerozmyslí a Krym nevrátí zase Rusku například v případě, že by se mu invaze na Ukrajině podařila dotáhnout ke zdárnému konci. Jednalo by se totiž o pokrytectví toho nejhrubšího zrna.