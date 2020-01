Apple byl v uplynulém čtvrtletí největším dodavatelem smartphonů na světě

Jablečná společnost během loňského roku konečně zlomila své prokletí a padající prodeje telefonů se zastavily. Dokonce se stal pravý opak a Apple zažil rekordní prodeje nejnovější generace, která se zalíbila jak recenzentům, tak uživatelům a skvělé finanční výsledky si zasloužila. Tato skutečnost se nakonec odrazila i ve srovnání s konkurencí a zatímco v minulosti Samsung nad kalifornským gigantem nezpochybnitelně v dodávkách smartphonů vedl, nyní se karta obrací.

Po vydání nejnovějších modelů iPhonu se strhla lavina, kterou pravděpodobně nečekal ani sám Apple. Jablečný iPhone 11 se stal hitem a po několik měsíců kraloval prodejním žebříčkům i dalším tabulkám, a přisypal technologickému gigantovi do pokladničky hezkých pár miliard dolarů. S přesnými čísly se společnost sice pochopitelně nepochlubila, ale analytici ze Strategy Analytics odhadují, že se jí za poslední čtvrtletí loňského roku podařilo dodat až 70.7 milionů kusů. Toto astronomické číslo dokonce o rovné 2 miliony kusů předhání Samsung, který se může pochlubit s 68.8 miliony dodanými telefony. Jablečná společnost si tedy oproti roku 2018, kdy dosáhla na 65.9 milionů kusů, polepšila o rovných 6%. Co se tržního podílu týče, Apple si pro sebe ukousl 19%, zatímco jihokorejský výrobce se může pyšnit solidními 18%. Huawei mírně klesl, a to na 15% z celkového tržního podílu. I tak však zaujal bronzové třetí místo a stále se drží v žebříčku největších společností.Podle Strategy Analytics se celkový počet prodaných smartphonů odhaduje na 1.4 miliard, což představuje mírný pokles oproti roku 2018. Jediná nepřesnost tedy tkví v číslech, jelikož Samsung ochotně počty prodaných kusů zveřejňuje, zatímco Apple je v tomto ohledu nanejvýš tajnůstkářský. Proto se odhady jednotlivých analytických společností mohou od reality lišit.

Nejnovější generace dominovala každému týdnu během vánoční sezóny, a poslední čtvrtletí se tedy stalo dosud nejúspěšnějším v historii Applu. Samsung naopak ostrouhal a jeho příjmy klesly o 38%, především kvůli padajícím cenám mikročipů. Podobný osud zažil i segment displejů a LCD, který poklesl z hlediska výdělků poklesl o 57% a celkový obrat se propadl o 11%. Mobilní divize ale rostla o 67% na 2.13 miliard dolarů, zatímco obrat se zvýšil o 7% na 21.1 miliard.