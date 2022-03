Starship bude mít kvůli válce na Ukrajině zpoždění

Válka na Ukrajině se dotkne i SpaceX. Elon Musk na Twitteru uvedl, že se testy vesmírné lodi Starship mírně opozdí. Společnost Elona Muska má totiž momentálně plné ruce práce s kybernetickými útoky na satelity Starlink. Těm společnost čelí od svého záměru darovat Ukrajině několik přijímačů.

Will cause slight delays in Starship & Starlink V2.

Some Starlink terminals near conflict areas were being jammed for several hours at a time. Our latest software update bypasses the jamming.

Am curious to see what’s next!

— Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022