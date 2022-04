Apple podpořil válkou zmítanou Ukrajinu dalším milým gestem

Ačkoliv se Apple ze začátku ruské invaze na Ukrajinu držel spíš zpět a neměl tedy potřebu Rusko za jeho krok jakkoliv více odsuzovat, postupem času jsme se z jeho strany přeci jen kroků, které nelze číst prakticky jinak než jako odsouzení ruské agrese, dočkali. Vzpomenout lze například nad pozastavení Apple Pay v zemi, blokaci nákupů v App Store či třeba zastavení dovozu a prodeje hardwarů od Applu do Ruska. Krom toho jsme se pak na první letošní Keynote dočkali bezeslovného vyjádření podpory Ukrajině Timem Cookem, který oblékl modrý svetr doplněný žlutým řemínkem k Apple Watch. A v nenápadné podpoře pokračuje Apple i nadále.

iOS 15.4.1 changes 🧵: Apple changed the World Clock widget abbreviation for Kyiv from KIE to KYI. KIE comes from the Russian spelling of Kyiv: Kiev. Screenshot is iOS 15.4. pic.twitter.com/KaoBfE9T3e

— Steve Moser (@SteveMoser) March 31, 2022