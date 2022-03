Rusko chce znárodnit Apple

Ruská invaze mění svět na mnoha frontách a to naprosto neuvěřitelným způsobem. Přináší s sebou totiž věci, které by zřejmě mnozí z nás ještě zhruba před měsícem označili jako naprosté sci-fi, které snad ani nejde vymyslet. A ejhle, najednou je naším denním chlebem. Jednou takovou sci-fi věcí je třeba znárodnění společností, které se rozhodly na protest proti ruské invazi zemi dočasně opustit.

O potenciálních plánech na znárodnění “neposlušných” firem, respektive pak jejich ruských poboček a majetku, se začalo spekulovat teprve před pár dny. Ačkoliv není absolutně jasné, jak by chtělo Rusko této věci dosáhnout, státní média vydávají vesele články obsahující seznamy firem, které jsou na seznamu potenciálních znárodňovacích cílů, jelikož dle Ruska neposkytly při svém odchodu ruským spotřebitelům záruky. A že je o co stát. Seznamu totiž vévodí právě Apple, kterého doplňuje třeba Microsoft, IBM, Porsche, Volkswagen a spousta dalších firem, které na ruském trhu dlouhodobě (a úspěšně) působí.

Jelikož vše zatím vychází jen v ruských státních médií, která jsou pod přísným dohledem tamního cenzurního úřadu, je třeba brát informace o znárodnění zatím do jisté míry s odstupem, jelikož je jasné, že by si Rusko tímto krokem proti sobě poštvalo svět ještě víc. Je však naprosto neuvěřitelné vidět, jakým způsobem probíhá v zemi “masáž” obyvatelstva, kterému jsou odchozí firmy předhazovány de facto jako nepřátelé státu, které je třeba potrestat, jak jen to jde. Nechme se tedy překvapit, zda zůstane jen u silných slov, nebo se Rusko rozhodne k činům a ruské pobočky neposlušných firem, které by pod jeho křídly 100% zkrachovaly, přeci jen uzurpuje.