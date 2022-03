Apple zřejmě částečně zavřel App Store v Rusku

Nad funkčností ruského App Store se vznáší v posledních zhruba dvou týdnech kvůli ruské invazi na Ukrajinu spousta otazníků. Ačkoliv mnozí lidé volají po jeho zavření, Apple podobné plány podle dostupných informací ještě donedávna neměl, ba co víc, oficiálně neoznámil ani žádný jiný postih směrem k App Store. Ruští jablíčkáři však hlásí ode dnešního dne s App Storem problémy, které se skutečně jako jeho částečné uzavření jeví.

Podle ruského portálu iPhones.ru, který reflektuje stížnosti obrovského množství ruských uživatelů pobývajících v současnosti na území Ruska, přestal App Store akceptovat platby za aplikace, předplatné a nelze v něm dělat ani cokoliv jiného, co se jakkoliv týká peněz. Stejný osud navíc měl potkat i iTunes Store, ze kterého nejsou uživatelé schopni nakupovat jak obsah, tak třeba ani dárkové karty a tak podobně. Velmi zajímavé je pak to, že jablečné obchody nepřijímají platby ani z karet bank, které by neměly být odpojeny od mezinárodního bankovního styku, kvůli čemuž mnozí usuzují, že se jedná ze strany Applu o celoplošnou restrikci.

Pokud se Apple skutečně k takto razantnímu omezení funkčnosti App Storu v Rusku rozhodl, je velmi pravděpodobné, že tento krok v brzké době ústy svých tiskových mluvčích potvrdí. Stane-li se tak, bude to ve výsledku znamenat, že tamní jablíčkáři nebudou mít přístup k jiným než bezplatným aplikacím, kvůli čemuž budou do značné míry omezeni. Bezplatné aplikace totiž ani zdaleka ty placené ve všech směrech nenahradí. Stále je nicméně třeba kalkulovat i s tím, že se může jednat jen o chybu na straně Applu, byť s ohledem na současnou situaci ve světě by se jednalo o velmi zajímavou náhodu.