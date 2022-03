Výzvy k zabití Putina nebo Lukašenka Facebook povolí

Facebook je v tom, co se na jeho sociální síti může objevit poměrně striktní a jakékoli nabádání k násilí blokuje. Nyní však agentura Reuters přichází s tím, že Facebook a Instagram, tedy sociální sít spadající pod společnost Meta (dříve Facebook), budou povolovat vybízení k násilí na dvojici Putin a Lukašenko. „Kvůli ruské invazi na Ukrajinu jsme dočasně povolili formy vyjádření, které by normálně porušovaly naše pravidla. Týká se to zvolávání jako smrt ruským útočníkům a tak dále,“ uvedla společnost Meta ve své interní komunikaci, na ktero use Reuters odvolává. Povolena by pak měla být také hesla jako smrt Putinovi nebo smrt Lukašenkovi. Nesmí se však jednat o nabádání násilí proti Rusům všeobecně nebo například nabádání k zabití zajatců a tak dále.

Povoleny by podobné hlášky jako je „smrt Putinovi“ měly být na Facebooku pouze v některých zemích, a to konkrétně v Rusku, Slovensku, Ukrajině, Polsku, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Gruzii, Estonsku, Azerbajdžánu a Arménii. Pokud si tak chcete zanadávat na Putina a mít jistotu, že se vám ze strany Facebooku nic nestane, nejblíž to máte zřejmě do Polska nebo na Slovensko. Mimochodem Rusko Facebook oficiálně zakázalo, ovšem množství lidí v zemi stále využívá VPN a snaží se k sociální síti připojit, proto je v seznamu zemí také Rusko