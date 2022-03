Rusko zakázalo Facebook!

Ruský cenzurní úřad pro internet dnes večer oficiálně zablokoval přístup k sociální síti Facebook v celém Rusku. Úřad tento krok vysvětlil tím, že je nespokojen s informacemi, které se na sociální síti Facebook a dalších médií objevují ohledně invaze na Ukrajinu. Facebook měl dle cenzurního úřadu údajně také diskriminovat ruská média, a to hned několikrát, dokonce rovnou 26x za rok a půl. Od října 2020 totiž dle úřadu došlo k celkem 26 případům diskriminace ruských médií a zdrojů ze strany Facebooku a to už je přece jen závažný důvod, proč sociální síť rovnou zakázat.

Facebook tento týden skutečně omezil přístup k některým Ruským médiím jako je RT nebo Sputnik, a to napříč celou Evropskou unií a odstranil obsah ze stránek, které kontroluje přímo ruský stát, a to jak přímo na Facebooku, tak i na Instagramu, jenž taktéž patří společnosti Meta, dříve známé pod názvem Facebook. Rusko v posledních dnech zablokovalo přístup k celé řadě televizních, rozhlasových a internetových médií, která úřad pro cenzuru obvinil ze šíření falešných informací ohledně ruského útoku. Aby bylo jasně dáno, jak vážný přestupek je informovat o situaci jinak než si přeje Rusko, dokonce zvýšil trest za dle něj lživé informace a redaktorům, reportérům a novinářům, kteří informují tak, jak se Rusku nelíbí, hrozí trest odnětí svobody až na neuvěřitelných 15 let.

Uživatelé z Ruska se tedy od dnešního dne nemohou přihlásit na sociální síť Facebook, které se prozatím zákaz týká, je však zřejmě jen otázkou času, kdy dojde k postihnutí i dalších sociálních sítí jako je Instagram nebo Twitter. Na druhou stranu je potřeba říct, že v Rusku je mnohonásobně oblíbenější sociální síť VKontaktě, známá také jako VK. Ta má celosvětově přes 430 000 000 aktivních účtů s tím, že velká část z nich patří především Rusům. VKontaktě patří mezi nejnavštěvovanější servery v Rusku.

Je celkem paradoxní, že zatím co většina nejen technologických společností na světě se rozhodla reagovat na invazi Ruska na Ukrajinu tím, že omezila přístup ke svých službám nebo produktům pro obyvatele Ruska, samotné Rusko reaguje tak, že i ono přidává ruku k dílu a omezilo přístupk k Facebooku. Pro Facebook to však může představovat poměrně zásadní problém a to vzhledem k vývoji společnosti v posledních měsících, kdy došlo k výraznému poklesu hodnoty akciií o více než 20%, při představení finančních výsledků za poslední kvartál. Největší problém pro investory totiž představoval fakt, že počet aktivních uživatelů, stejně jako počet nových uživatelů této sicální sítě začal po dlouhých letech stagnovat a to poměrně výrazným způsobem. I přes velkou oblibu VKontaktě v Rusku, je země s více než 130 miliony obyvatel stále zásadním trhem pro sociální sítě a zákaz Facebooku bude mít zcela jistě dopad nejen na hodnotu jeho akcií, ale i na další výsledky.