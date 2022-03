Rusko zakázalo YouTube a Twitter

Doslova před pár desítkami minut jsme vás informovali o tom, že Rusko zablokovalo Facebook. Nyní už stejná situace nastala také u Twitteru a YouTube, i tato dvojice je na území Ruska zablokována. Samozřejmě za tím opět stojí cenzurní úřad Roskomnadzor, který opět argumentuje tím, že sociální síť Twitter a videoportál YouTube šíří nepravdy o Ruské invazi na Ukrajinu. Problémem jsou pak především záběry přímo z míst bojů, které podle cenzorního úřadu nejsou ona zpomínaná „pravda“ a je potřeba je raději lidem v Rusku neukazovat. Z Ruska se tak během doslova pár hodin začíná stávat země podobná například KLDR, kde také lidé nemají přístup prakticky k žádným médiím mimo těch státem ovládaných.

Zatím co v případě Facebooku a YouTube došlo k blokaci přímo z nařízení cenzorního úřadu, v případě Twitteru to bylo dokonce na základě žádosti generální prokuratury, která se rozhodla, že se nejlépe pomstí lidstvu tím, že znemožní rusům přístup k této sociální síti. Mezitím se již stihl vyjádřit i manažer společnosti Meta, jenž provozuje Facebook ao známil, že se bude společnost ze všech sil snažit, aby své služby v Rusku obnovila. „Brzy se miliony obyčejných Rusů ocitnou odřiznuti od informací, zbaveni každonní možnosti, jak se spojit s příteli a rodinou a zbaveni jakékoli možnosti se vyjádřit,“ uvedl Nick Clegg z Meta.

⚡️⚡️⚡️According to globalcheck, YouTube is being blocked in #Russia pic.twitter.com/3nCNOI7KLT

— NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022