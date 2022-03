Důrazně varujeme, nezapojujte se do DDoS útoků na Rusko!

Během uplynulého víkendu se začaly objevovat na sociálních sítích odkazy na stránky, pomocí kterých jste se reálně mohli zapojit do DDoS útoků na ruské servery. Bohužel tyto odkazy začaly sdílet i některé poměrně prestižní weby a to bez toho, aniž by došlo z jejich strany k jakémukoli varování před následky. Bohužel před těmi varuje nyní společnost Avast a my důrazně doporučujeme její varování vyslyšet. Stránky pro cílené DDoS útoky se začaly objevovat během víkendu a byly jich doslova desítky. Lidé zaplavily sociální sítě odkazy na tyto stránky s tím, že tak pomáhají v boji proti Ruské propagandě a proti Rusku jako takovému. To sice v některých případech byla pravda, ovšem následky, které to má jsou poměrně vážné i pro lidi, kteří se zapojili aktivně do těchto útoků.

Jednoduše řečeno začalo vaše zařízení, na kterém jste otevřeli danou stránku posílat nesmyslné množství requestů, tedy požadavků na servery Ruských služeb a médií. První věcí je fakt, že jste tím skutečně dělali cílený DDoS útok, což naše legislativa považuje za trestný čin. Druhá věc je, že první, kdo vás může za takové jednaní odstřihnout od internetu je přímo váš poskytovatel připojení, protože samozřejmě děláte v síti něco, co je zakázané a něco, co reálné blokuje síť poskytovatele. Ten je navíc zodpovědný za provoz, a proto mnoho lidí bylo odstřiženo během pár hodin. Další věcí je fakt, že množství z těchto stránek shromažďovalo osobní údaje uživatelů, jako jsou IP adresy, kódy země, město, poloha, konfiguraci hardwaru a tak dále. Díky tomu je možná identifikace lidí, kteří se do útoků zapojili.

Poslední věcí pak je fakt, že servery na svoji obranu používají nejrůznější nástroje, které blokují DDoS útoky. Tyto nástroje pak nejsou většinou unikátní pro každý server zvlášť, ale používají se nástroje, které chrání miliony serverů na celém světě a komunikují mezi sebou o hrozbách. Jakmile tedy anti-DDoS ochrana zachytila, že jste útočník, což pokud jste použili stránku pro tento útok, jste prakticky byly, pak se vám snadno může stát, že se nepřipojíte nejen an napadané servery, ale ani další, které třeba denně navštěvujete. Důrazně tak varujeme před tím, abyste se do podobných aktivit zapojovali!