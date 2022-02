Hackeři z Anonymous vyhlásili kyberválku Rusku, jeho weby padají jako hrušky

Rusko s Ukrajinou proti sobě nestojí jen fyzicky na území Ukrajiny, ale taktéž v digitálním světě. Hackerské útoky jak na ukrajinské, tak ruské digitální cíle totiž v posledních týdnech zesílily a jak se zdá, v nadcházejících dnech a týdnech ještě výrazně zesílí. Do kyberválky se totiž na straně Ukrajiny zapojila zřejmě nejslavnější hackerská skupina světa Anonymous.

Se svou operací začali hackeři již včera a to konkrétně shozením ruské státní televize RT, kterou země využívá pro šíření propagandy. Následovalo shození celé řady dalších komunikačních kanálů Kremlu, které se sice Rusko snažilo opětovně vždy zprovoznit, avšak hackeři z Anonymous byly některé kanály v čele právě s RT schopni shodit opakovaně. V průběhu svých útoků pak Anonymous oficiálně ohlásili vstup do kybernetické války s Ruskem, čímž se de facto zavázali k tomu, že v nadcházejících dnech budou útoky pokračovat. Co se týče povahy útoku Anonymous, jednalo se svým způsobem o ničím výjimečný DDoS, který na začátku týdne zdecimoval weby ruské vlády, parlamentu či ministerstva zahraničí. Ačkoliv je skupina Anonymous celosvětová, podle dostupných informací pocházela více než čtvrtina IP adres z USA.

Obecně se dá říci, že kyberútoky hrají v moderní válce velmi důležitou roli, jelikož lze díky nim extrémním způsobem ochromit kromě běžného fungování státu v čele s bankami či nemocnicemi třeba i armádní štáby a jiná vojenská uskupení, která využívají sítě k řízení státu v době krize. Přesně kvůli tomu shání nyní Ukrajina do svých řad hackery, kteří ji pomohou její infrastrukturu chránit před hackerskými útoky.