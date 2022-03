Další trefa do černého pro Anonymous. Tentokrát oslepili ruské špionážní satelity

O hackerské skupině Anonymous píšeme na našem magazínu v posledních dnech takřka nepřetržitě. Je totiž naprosto neuvěřitelné, co vše je schopna Rusku, které před týdnem započalo invazi na Ukrajinu, napáchat za škody “jen tak od počítače”. Dopady těchto útoků jsou totiž čím dál větší a pro Rusy tedy i vážnější.

Před pár hodinami informovala hackerská skupina na svém Twitteru konkrétně o tom, že se jí podařilo nabourat do systému kontrolního centra Roskosmosu, tedy ruské vesmírné agentury. A jelikož ta provozuje mimo jiné i špionážní satelity, které jsou v současnosti Ruskem využívány pro snímání polohy ukrajinských ozbrojených sil, znamená to, že se Anonymous de facto podařilo Rusko oslepit a to tak bude nyní útočit de facto naslepo. Jiné zdroje informací o pozicích jednotek v takového kvalitě totiž podle dostupných informací nemá.

JUST IN: Hacking group 'NB65', affiliated with #Anonymous has shut down the Control Center of the Russian Space Agency 'Roscosmos'. #Russia has no more control over their own Spy-Satelites. #OpRussia#OpKremlin #FreeUkraine #FckPutin pic.twitter.com/1iZBDN48rw

— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) March 1, 2022