Apple zastavil prodej veškerých svých produktů v Rusku!

Apple krátce před půlnocí našeho času z úterý na středu zastavil prodej veškerých svých produktů v Rusku. Společnost Apple oficiálně prodávala do dnešního dne své produktu v rámci ruské odnože Apple online Store, který byl dostupný na apple.ru. Zákazníci v Rusku od dnešního dne již nemohou nakupovat žádné produkty v rámci online store. Zboží sice je aktuálně ještě možné na online store najít, ale cokoli, co se pokusí přidat do košíku se tváří jako nedostupné a není možné objednat jakýkoli produkt. Prodeje byly zastaveny na základě žádosti ukrajinského vicepremiéra Mychajla Fedorova, který napsal dopis přímo CEO Applu Timu Cookovi v němž jej požádal, aby ukončil prodej produktů v Rusku a také aby zablokoval přístup k App Store. Vicepremiér v dopisu uvedl následující:

Obracím se na vás a jsem si jist, že nejen že si tento dopis přečtete, ale také že uděláte vše pro to, abyste ochránili Ukrajinu, Evropu a nakonec i celý demokratický svět před krvavou autoritářskou agresí. Žádám vás abyste přestali dodávat služby a produkty Apple do Ruské federace a to včetně blokování přístupu do App Store!. Jsme si jisti, že taková věc bude motivovat mladé a aktivní obyvatelstvo Ruska k proaktivnímu zastavení hanebné vojenské agrese.

Apple ve svém vyjádření, které získal redaktor John Paczkowski z BuzzFeedNews uvedl následující: V reakci na invazi jsme podnikli řadu akcí.

Pozastavili jsme veškerý prodej produktů v Rusku. Minulý týden jsme zastavili veškerý export do našeho prodejního kanálu v zemi. Apple Pay a další služby byly zcela omezeny. Zprávy RT News a Sputnik News již nejsou k dispozici ke stažení z App Store mimo Ruska. Jako bezpečnostní a preventivní opatření pro ukrajinské občany jsme deaktivovali dopravní informace v Apple MAps na Ukrajině. Situaci budeme nadále vyhodnocovat a komunikujeme s příslušenými vládami ohledně opatření, která přijímáme. Připojujeme se ke všem na celém světě, kteří volají po míru.

Tim Cook Cook zaslal otevřený dopis také zaměstnancům a poskytl jim v něm informace o tom, jak mohou zaměstnanci společnosti darovat finanční prostředky na podporu Ukrajiny. Apple veškeré dary vyrovná v poměru 2:1 a převede je na účty charitativních organizací. Dvojnásobnou částkou dorovná veškeré dary, které zaměstnanci Applu darovali na podporu Ukrajiny již od 25. 2. 2022. Apple v dopise pro své zaměstnance uvádí následující:

Vím, že mluvím za všechny v Applu, když vyjadřuji naše obavy o všechny, kteří byli zasaženi násilím. S každou novou fotografií rodin prchajících ze svých domovů a statečných občanů bojujících o život vidíme, jak je důležité, aby se lidé na celém světě spojili a aby prosazovali mír. Apple přispívá na humanitární pomoc a poskytuje pomoc pro rozvíjející se uprchlickou krizi. Spolupracujeme s partnery, abychom posoudili, co vše ještě můžeme udělat. Vím, že mnoho z vás touží najít způsoby, jak také podpořit Ukrajinu a my chceme pomoci posílit dopad vašich darů. Od dnešního dne bude společnost Apple dorovnávat veškeré vaše dary v poměru 2:1 pro způsobilé organizace, a to s platností zpětně od 25. 2. 2022.

Pracujeme na podpoře našich týmů na Ukrajině a v celém regionu. Na Ukrajině jsme v kontaktu s každým zaměstnancem a jakkoli můžeme, snažíme se pomáhat jim a jejich rodinám. Pro členy našeho ukrajinského týmu se sídlem mimo zemi, křetí mohou potřebovat podporu kontaktujte crisismanagment@apple.com. Jako společnost podnikáme i další opatření. Pozastavili jsme veškerý prodej produktů v Rusku. Minulý týden jsme zastavili veškerý export do našeho prodejního kanálu v Rusku. Apple Pay a další služby byly zcela omezeny. Zprávy RT News a Sputnik News již nejsou k dispozici ke stažení z App Store mimo Ruska. Jako bezpečnostní a preventivní opatření pro ukrajinské občany jsme deaktivovali dopravní informace v Apple Maps na Ukrajině. Situaci budeme nadále vyhodnocovat a komunikujeme s příslušenými vládami ohledně opatření, která přijímáme. Připojujeme se ke všem na celém světě, kteří volají po míru.

Vzhledem k tomu, že Apple nemluví pouze o svém Apple online Store, ale také o veškerém exportu, znamená to fakticky to, že jakmile prodejci doprodají zásoby, které mají na skladech, nebude možné v Rusku již oficiálně koupit iPhone a další produkty společnosti Apple. Jedná se v podstatě o největší krok, který jaká technologická společnost na podporu Ukrajiny v současné situaci udělala.