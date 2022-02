Ukrajina Applu: Odstřihněte Rusy od vašich produktů a služeb

Apple stojí před rozhodnutím, které by mohlo výrazně ovlivnit jeho budoucnost ve východní Evropě a části Asie. V souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu jej totiž vyzval ukrajinský ministr informatiky Mykhailo Fedorov k tomu, ať odstřihne ruské jablíčkáře od svých produktů a služeb a to včetně přístupu do App Store. Právě tento krok by totiž mohlo minimálně mladé a digitálně aktivní Rusy probrat.

Ukrajinský ministr informatiky vyzval Apple k výše zmíněným krokům konkrétně skrze jeho šéfa Tima Cooka na sociální síti Twitter, na kterou nahrál sken úředního dopisu, který si můžete přečíst pod tímto odstavcem. Je vcelku pravděpodobné, že se tak Ukrajina rozhodla díky včerejšímu prohlášení Cooka ohledně humanitární pomoci zemi, přičemž se nechala taktéž slyšet, že se samozřejmě přiklání na stranu všech, kdo volají po míru. Nám jakožto jeho fanouškům v tuto chvíli nezbývá než doufat, že se k podobně razantnímu kroku odhodlá a i on Rusku ukáže, že takto se jednat skutečně nedá, ba co víc- v žádném případě nesmí.