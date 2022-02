Kolik nyní zaplatíte v Rusku za nový iPhone

Ruský rubl zažívá od rána kvůli sankcím uvaleným na Rusko kvůli jeho invazi na Ukrajinu volný pád a s ním i celá ruská ekonomika. Ne všechny firmy však v zemi již zatáhly za záchranou brzdu například ve formě přecenění svých produktů či stopky jejich prodejů, kvůli čemuž tak přichází o nemalé peníze. Jednou z těchto společností je i Apple, který i přesto, že se v minulosti při propadech hodnoty některých měn ve světě nezdráhal své produkty bleskově přecenit zatím na situaci v Rusku nereaguje a nám se tak naskýtá velmi zajímavý pohled.

Fotogalerie iPhone 13 Pro Max LsA 1 iPhone 13 Pro Max LsA 2 iPhone 13 Pro Max LsA 3 iPhone 13 Pro Max LsA 4 +31 fotek iPhone 13 Pro Max LsA 5 iPhone 13 Pro Max LsA 6 iPhone 13 Pro Max LsA 7 iPhone 13 Pro Max LsA 8 iPhone 13 Pro Max LsA 9 iPhone 13 Pro Max LsA 10 iPhone 13 Pro Max LsA 11 iPhone 13 Pro Max LsA 12 iPhone 13 Pro Max LsA 14 iPhone 13 Pro Max LsA 15 iPhone 13 Pro Max LsA 13 iPhone 13 Pro Max LsA 16 iPhone 13 Pro Max LsA 17 iPhone 13 Pro Max LsA 18 iPhone 13 Pro Max LsA 19 iPhone 13 Pro Max LsA 20 iPhone 13 Pro Max LsA 21 iPhone 13 Pro Max LsA 22 iPhone 13 Pro Max LsA 23 iPhone 13 Pro Max LsA 25 iPhone 13 Pro Max LsA 24 iPhone 13 Pro Max LsA 26 iPhone 13 Pro Max LsA 27 iPhone 13 Pro Max LsA 28 iPhone 13 Pro Max LsA 29 iPhone 13 Pro Max LsA 30 iPhone 13 Pro Max LsA 31 iPhone 13 Pro Max LsA 32 iPhone 13 Pro Max LsA 33 iPhone 13 Pro Max LsA 34 Vstoupit do galerie

Pokud by se vám nyní podařilo do Ruska dostat a to s rubly vyměněnými v průběhu dneška za české koruny, iPhone 13 Pro v základní 128GB vairantě byste tam byli schopni zakoupit za v přepočtu při kurzu 1 rubl – 0,23 Kč za krásných 22 997 Kč, což je téměř o 6 tisíc korun méně než za kolik prodává Apple své iPhony v Česku. Zde totiž vychází základní 13 Pro za 28 990 Kč. Co se pak týče modelu 13 Pro Max, ten v Rusku vychází na 109 990 rublů, což je při nynějším kurzu 25 297 Kč. V Česku přitom vychází iPhone 13 Pro Max “v základu” na 31 990 Kč, takže se bavíme o rozdílu téměř 7000 Kč.

Celá situace s provozem ruského Apple Online Storu je o to zajímavější při uvědomění si, že iPhony 13 Pro a 13 Pro Max byly v Česku při startu prodejů jedny z nejlevnějších ze všech států – tedy samozřejmě při zohlednění kurzu koruny vůči ostatním měnám. Pokud tedy Apple na našem trhu prodejně mírně prodělával (respektive nevydělával tolik, kolik jinde), pak by měl nyní v Rusku zažívat doslova galeje. Podmiňovací způsob v předešlé větě je však více než na místě – při současném pádu rublu si totiž v Rusku nový iPhone zřejmě moc lidí kupovat nebude. I přesto ale bude velmi zajímavé sledovat, jak se Apple k celé situaci nakonec postaví.

Nový iPhone můžete zakoupit například zde