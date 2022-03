Viber pomáhá s krizí na Ukrajině. Zavádí proto řadu opatření

Viber je jedním z nejpoužívanějších komunikačních nástrojů, čemuž vděčí svému jednoduchému uživatelskému prostředí, koncovému šifrování a celkové jednoduchosti. Stejně jako některé státy a soukromé firmy, tak i Viber reaguje na současnou krizi na Ukrajině, která se zmítá ve válečném konfliktu po invazi vojsk Ruské federace. Na podporu komunity proto společnost zavádí hned několik důležitých opatření.

V první řadě Viber spustil program bezplatných hovorů s názvem Viber Out. V rámci toho se mohou uživatelé dovolat na libovolné telefonní číslo či pevnou linku, a to konkrétně ve 34 státech světa. Tyto hovory je navíc možné uskutečnit i při nejrůznějších problémech a výpadcích internetu v celé zemi, kdy by jinak běžné volání přes Viber nemuselo fungovat. Zároveň Viber pozastavil veškerou reklamu na území Ukrajiny i Ruska. Tím dokáže zabezpečit, aby ze současné situace nemohl nikdo profitovat v rámci samotné aplikace.

Mnoho ukrajinských občanů se kvůli válce snaží ze země uprchnout do okolních států. V takovém případě je naprosto klíčové, aby měli přístup k relevantním informacím co možná nejrychleji, čemuž jde Viber naproti zřízením čtyř specifických kanálů. K jejich spuštění došlo ve 4 zemích – Polsku, Rumunsku, Maďarsku a Slovensku – kde je příliv uprchlíků největší. V kanálech se pak sdílí informace o registracích, ubytování, první pomoci a dalších nutnostech. Zároveň se do nich za méně než 18 hodin od zřízení připojilo přes 23 tisíc členů. Následně by měly ještě přibýt stejné kanály pro ostatní evropské země.

Do slovenského kanálu pro uprchlíky se přihlásíte zde

Pro Ukrajinu je také nesmírně důležitá humanitární pomoc. Z tohoto důvodu Viber ve spolupráci s Mezinárodní federací společností Červeného kříže (IFRC) do všech dostupných kanálů sdílel výzvu pro darování finančních prostředků, které budou předány do rukou Ukrajinského Červeného kříže.

V neposlední řadě Viber se současnou krizí pomáhá svými elementárními vlastnostmi. Jelikož nabízí kompletně zabezpečenou komunikaci, tak žádná data nesdílí (ani nebude) s žádnou světovou vládou. Veškerá komunikace je, jak již bylo uvedeno, koncově šifrovaná, kvůli čemuž k ní nemůže přistupovat ani Viber jako takový.