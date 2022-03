Apple spustil zaměstnaneckou sbírku na pomoc Ukrajině, je velmi štědrá

Přestože Applu reakce na ruskou invazi na Ukrajinu trvala dle mnohých jablíčkářů nezdravě dlouho, nyní dělá, co je v jeho silách, aby válkou zdevastované zemi pomohl. Svým zaměstnancům například nyní oznámil, že spouští interní sbírku, kterou v případě, že oni podpoří, on podpoří hned dvojnásob.

Jak myšlenku Applu chápat? Velmi jednoduše. Když například zaměstnanec do sbírky přispěje 100 dolarů, Apple přispěje dvojnásobek této částky – tedy 200 dolarů. Ve výsledku tak půjde na Ukrajinu rovných 300 dolarů, což už je opravdu velmi slušná částka. Ta by nicméně měla směřovat alespoň podle dostupných informací primárně na humanitární pomoc uprchlíkům. Na zbraně a zbraňové systémy tedy budou muset zaměstnanci Applu pravděpodobně přispívat jinou cestou, což je však vzhledem k mírumilovné povaze jejich zaměstnavatele naprosto pochopitelné.

Kromě vyhlášení zaměstnanecké sbírky ujistil Apple své zaměstnance v tom, že se snaží všem jejich kolegům působícím na Ukrajině a v její blízkosti maximálně pomoci a podpořit je, jak jen to jde. Zároveň na sebe “vyvěsil” mail, přes který jej mohou tito zaměstnanci zkontaktovat. Interní zpráva týkající se ukrajinské sbírky se totiž týkala všech jeho zaměstnanců po celém světě. Snad se tedy podaří v Applu vybrat co možná nejvíce peněz a těmi následně Ukrajině pomoci, jak jen to bude možné.