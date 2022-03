Ruští patrioti začali na protest likvidovat produkty od Applu

Zastavení prodeje Apple produktů na území Ruska spolu s odstavením několika služeb a funkcí nesou tamní obyvatelé všelijak. Zatímco někteří jsou z rozhodnutí kalifornského giganta zklamáni a jiní jsou jím zaskočeni, jelikož nemají o ruské invazi na Ukrajinu přespříliš informací, najdou se i Rusové, kteří mají z rozhodnutí Applu doslova amok. A nikoliv proto, že by lačnili po jeho produktech, ale proto, že jeho rozhodnutí zkrátka nechápou a považují jej za nepřátelský krok vůči ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. A za to si Apple produkty žádají ztrestat.

Zejména na Twitteru se v posledních hodinách objevují čím dál častěji videa naštvaných Rusů, kteří všelijakými způsoby likvidují Apple produkty a dávají tím najevo svou podporu Putinova režimu. Asi není třeba jakkoliv zdůrazňovat, že se jedná o dosti bizarní podívanou, kterou si můžete ostatně dopřát v jednom z tweetů pod tímto odstavcem. Ten zachycuje rozzuřeného muže, který vybíjí svou zlost kladivem do iPadu, přičemž jej následně předá svému malému synkovi, aby se na iPadu vyřádil taktéž. Po předání kladiva pak nechybí milé otcovské pohlazení, které dodává celému videu ten správný „bizárošmrnc“.

Abychom však Rusům nekřivdili, pravdou je, že podobné výlevy můžeme ve světě vídat poměrně často a to nikoliv jen v době válečného stavu, ale i v době míru. Nemusíme přitom chodit ani příliš daleko – vždyť třeba u fotbalových fanoušků je pálení dresů jejich ikon po přestupu do jiných týmů poměrně běžnou záležitostí.

Putin's patriot destroys iPad. Do not show this video to aliens, otherwise they will think that there is no advanced life on Earth. pic.twitter.com/4aYrlqvXsM

— NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022