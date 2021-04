Ruské iPhony začaly při prvním zapnutí nabízet k instalaci státem schválené aplikace. Takto to vypadá

Je tomu jen pár týdnů, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že se Apple musel u iPhonů a iPadů podmínit novému ruskému zákonu souvisejícím s předinstalací státem schválených aplikací do elektroniky. V opačném případě by mu totiž hrozila na ruském trhu prodejní stopka, což je však vzhledem k jeho velikosti pro společnost typu Apple naprosto nemyslitelné. S tamními úřady se mu navíc podařilo nalézt vcelku schůdný kompromis, kdy do iPhonů aplikace sám nepředinstalovává, ale při jejich aktivaci nasměruje uživatele rovnou do App Store na speciální mikrostránku doporučující právě Ruskem schválené aplikace. A právě tu si můžeme díky ruským jablíčkářům nyní prohlédnout.

Novinka točící se kolem aktivace iPhonů začala v Rusku platit od začátku dubna a to dle očekávání bez jakéhokoliv speciálního updatu. To jinými slovy znamená, že v iPhonech prodávaných v Rusku je i nyní předinstalovaný tentýž iOS, jaký v nich byl, když jste si je koupili například v únoru či březnu. Veškeré novinky týkající se ruských aplikací tak nasadil Apple na dálku změnami na svých serverech, což je minimálně z hlediska uživatelského komfortu příjemná zpráva. Totéž v bledě modrém pak lze říci i o tom, že uživatelé aktivující si v Rusku nové iPhony nejsou k instalaci státem schválených aplikací jakkoliv nuceni – jejich instalace je tedy na bázi dobrovolnosti s tím, že mikrostránku lze velmi snadno klasickým způsobem opustit. S trochou nadsázky by se tak dalo o novém zákonu a jeho interpretaci Applem říci, že se vlk nažral a koza zůstala celá.