V posledních měsících se ruská ekonomika pod tlakem pokračujícího válečného konfliktu a mezinárodních sankcí dostává do stále bizarnějších situací. Jedním z nejvýraznějších symbolů současné hospodářské nerovnováhy se stal srovnávací paradox. iPhone stojí víc jak byt.
Na tuto skutečnost upozornil britský deník The Sun. Podle něho je v odlehlých částech Ruska možné pořídit nemovitost za nižší cenu, než za jakou se na černém trhu či prostřednictvím paralelního dovozu prodává iPhone 17. Jenže tento fenomén není pouhou kuriozitou, ale bohužel hlubokým indikátorem ekonomického rozvratu. Neukazuje totiž, jak je iPhone drahý, ale jak jsou byty levné. I když ceny spotřební elektroniky a importovaného zboží samozřejmě raketově rostou kvůli devalvaci rublu a složitým dodavatelským řetězcům, hodnota nemovitostí v depresi postižených regionech a těžařských městech strmě klesá.
Cenový paradox
V některých ruských regionech na severu země, jako je Vorkuta, se byty v panelových domech nabízejí v přepočtu za méně než 1 500 liber. iPhony se ale v Rusku kvůli nedostatku a clům prodávají za částky snadno tuto hranici přesahující. Nízké ceny realit v těchto oblastech odrážejí masivní odliv obyvatel. Lidé opouštějí místa s mizejícími pracovními příležitostmi a chátrající infrastrukturou, což vede k realitnímu trhu, kde jsou byty prakticky neprodejné.
Kreml sice vykazuje růst HDP tažený zbrojní výrobou, ale běžný občan pociťuje drtivý dopad inflace. Centrální banka reaguje drastickým zvyšováním úrokových sazeb (dosahujících až 21 %), což pro běžné Rusy činí hypotéky a úvěry prakticky nedostupnými.
Náš pohled na situaci je jasný: Když se chytrý telefon stává hodnotnějším aktivem než střecha nad hlavou, tak to ilustruje hlubokou nerovnováhu ruského trhu. Pro Putinovu administrativu jde o varovný signál – ekonomika „vše pro frontu“ začíná kanibalizovat základní životní jistoty obyvatelstva v regionech. Co dříve vypadalo jako stabilní stát, se nyní mění v zemi ekonomických extrémů, kde se moderní technologie stávají nedostupným luxusem, zatímco tradiční hodnoty, jako je vlastnictví domova, v některých oblastech zcela ztrácejí smysl.