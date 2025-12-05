Rusko zablokovalo FaceTime

Podle nové zprávy agentury Reuters Rusko zablokovalo přístup k jablečné službě FaceTime. Uživatelé po celé zemi hlásí, že se nemohou spojit prostřednictvím videohovorů, přičemž marné pokusy o připojení končí chybovým hlášením „Uživatel není dostupný“. Státní dozorový úřad Roskomnadzor uvedl, že k blokaci přistoupil na základě informací od bezpečnostních složek. Podle jeho tvrzení má být FaceTime využíván k organizování teroristických útoků, náboru pachatelů a také k podvodům a dalším formám kriminality páchaným na ruských občanech. Úřad však nepředložil konkrétní důkazy, které by obvinění podpořily.
Obyvatelé Moskvy, kteří se pokoušeli FaceTime použít, popisují různé typy selhání. V některých případech se zobrazí pouze výzva k hovoru, avšak po přijetí žádné spojení neproběhne. Jindy se aplikace ihned odpojí s oznámením o tom, že volaný uživatel není dostupný. Blokace FaceTimu není ojedinělý krok. Rusko v posledních týdnech omezilo také YouTube, WhatsApp od společnosti Meta i komunikační platformu Telegram. Před pár dny navíc přišla i zpráva o blokaci populární hry Roblox, která má být podle úřadů používána k šíření extremistických materiálů a takzvané „LGBT propagandy“. Situace se rychle vyvíjí a očekává se, že na postup ruských úřadů zareagují jak technologické společnosti, tak mezinárodní instituce.